Thane News: दुरुस्तीनंतरही प्रवास खडतर! उड्डाणपुलावर जागोजागी ठिगळे; एमएमआरडीएचा सपाटीकरणाचा दावा

ठाणे : कोपरी आणि तीन हात नाका या दोन उड्डाणपुलांवरील मास्टिकचे फुगवटे दुरुस्त करून रस्ता समांतर केल्याचा दावा एमएमआरडीएने केला आहे; मात्र या दोन्ही उड्डाणपुलांवर दुरुस्तीनंतरही जागोजागी ठिगळ कायम असून वाहनचालकांना ‘खडतर’ प्रवासाचा अनुभव येत असल्याचे दैनिक ‘सकाळ’ने केलेल्या पाहणीत दिसून आले आहे..ठाणे पालिका क्षेत्रातून जाणाऱ्या उड्डाणपुलांची स्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे. पावसाळ्यात पडलेले खड्डे मास्टिकचा वापर करून बुजवण्यात आले; पण हे काम निकृष्ट झाल्याने जागोजागी रस्त्यावर मास्टिकचे फुगवटे निर्माण झाले होते. .Mumbai News: धक्कादायक! मुंबईतील दोन नामांकित शाळांना धमकीचा मेल, संपूर्ण परिसर रिकामा .यासंबंधी तक्रारी वाढल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे फुगवटे काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते; मात्र तरीही उड्डाणपुलांवरचा प्रवास धोकादायक होत असल्याचे वृत्त दैनिक ‘सकाळ’ने गुरुवारी (ता. २७) प्रसिद्ध केले. ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर कोपरी आणि तीन हात नाका उड्डाणपुलाची जबाबदारी असलेल्या एमएमआरडीएने आपली बाजू मांडत या दोन्ही पुलांवरील रस्ते समतल केल्याचा दावा केला आहे..प्राधिकरणाचे म्हणणे...प्राधिकरणाने दिलेल्या माहितीनुसार पावसाळ्यात पडलेले खड्डे बुजवण्यासाठी मानकानुसार मास्टिकचा वापर केला होता; पण उन्हाळ्यात तापमानामुळे मास्टिकमध्ये फुगवटे निर्माण झाले; पण उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर १५ दिवसांत दुरुस्ती करून रस्ते सुस्थितीत आणले आहेत. सध्या या दोन्ही उड्डाणपुलावरील मार्ग वाहतुकीसाठी पूर्णत: योग्य असून याची खातरजमा केल्याचा दावा प्राधिकरणाने केला आहे..Mumbai Local: मुंबई लोकल प्रशासनाचा मोठा निर्णय! चार रेल्वे स्थानकावर २० नवीन प्लॅटफॉर्म बांधणार; कधी आणि कुठे? वाचा....प्रत्यक्ष पाहणीतील सत्यप्राधिकरणाच्या दाव्यानंतर दैनिक ‘सकाळ’ने पुन्हा या दोन्ही पुलांची पाहणी करून रिॲलिटी चेक केला. या वेळी फुगवट्यांची उंची काहीशी कमी झाली असली तरी मार्गावर जागोजागी असमान ठिगळ लागल्याचे दिसून आले. पृष्ठीकरणाचे काम कुठेही समान आढळले नाही. त्यामुळे वाहनचालकांना वाहने चालवताना कसरत करावी लागत असल्याचे दिसले. याचा सर्वाधिक फटका हा दुचाकी वाहनधारकांना बसत होता. रस्त्याच्या या अवस्थेमुळे नागरिकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.