Thane News: दुरुस्तीनंतरही प्रवास खडतर! उड्डाणपुलावर जागोजागी ठिगळे; एमएमआरडीएचा सपाटीकरणाचा दावा

MMRDA: कोपरी आणि तीन हात नाका या दोन उड्डाणपुलांवरील दुरुस्तीनंतरही जागोजागी ठिगळ कायम असल्याचा दावा एमएमआरडीएने केला आहे. यामुळे वाहनचालकांचा प्रवास अधिक खडतर होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे : कोपरी आणि तीन हात नाका या दोन उड्डाणपुलांवरील मास्टिकचे फुगवटे दुरुस्त करून रस्ता समांतर केल्याचा दावा एमएमआरडीएने केला आहे; मात्र या दोन्ही उड्डाणपुलांवर दुरुस्तीनंतरही जागोजागी ठिगळ कायम असून वाहनचालकांना ‘खडतर’ प्रवासाचा अनुभव येत असल्याचे दैनिक ‘सकाळ’ने केलेल्या पाहणीत दिसून आले आहे.

