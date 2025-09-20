मुंबई : दहा वर्षांपासून रडतखडत चालणारी मोनोरेल शनिवारपासून (ता. २०) अनिश्चित काळासाठी विश्रांतीवर गेली आहे. तांत्रिक बिघाडामुळे मोनोरेल सातत्याने बंद पडत असल्याने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) अद्ययावत आणि सक्षमीकरण करण्यासाठी ती बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे या मार्गावरील वडाळा, भक्ती पार्क, म्हैसूर कॉलनी, आरसीएफ, भारत पेट्रोलियम परिसरातील प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे. आता त्यांना ‘बेस्ट’सह टॅक्सी, खासगी वाहतुकीवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. .मुंबईकरांना वाहतूक कोंडीशिवाय गारेगार प्रवास करता यावा म्हणून राज्य सरकारने तब्बल अडीच हजार कोटी रुपये खर्चून चेंबूर-संत गाडगे महाराज चौक, सात रस्त्यादरम्यान २० किलोमीटर लांबीचा मोनोरेल प्रकल्प उभारला आहे. कमी प्रवासी संख्येमुळे पांढरा हत्ती ठरलेली मोनोरेल काही महिन्यांत सातत्याने तांत्रिक बिघाडामुळे बंद पडत आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएने तूर्तास मोनोरेल थांबवून आवश्यक कामे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच नवीन सिग्नल यंत्रणा बसवणे, नवीन गाड्यांच्या अनुषंगाने अद्ययावत केले जाणार आहे..रेल्वे तिकीट आरक्षणादरम्यान REGRET चा अर्थ काय आहे?.रिचार्जचे पैसे अडकलेप्रवासी मोनोरेलच्या कार्डवर प्रवास करतात. त्यामध्ये आधी बॅलन्स करावा लागतो. एमएमआरडीएने अचानक मोनोरेलचे संचलन बंद केल्याने आगाऊ भरलेले पैसे अडकून पडले आहेत. याबाबत विचारणा केली असता रिचार्जची व्हॅलिडिटी वाढवता येते, असे एमएमआरडीएने सांगितले..Raj Thackeray: पक्षफुटीनंतर पहिल्यांदा राज ठाकरेंचा मनसैनिकांशी संवाद, कानमंत्र देत म्हणाले... .मोनोरेलचा प्रवासचेंबूर-संत गाडगे महाराज चौक सात रस्ता यादरम्यान २० किलोमीटर लांबी२०१०मध्ये प्रकल्पाचे.काम सुरू झाला२ फेब्रुवारी २०१४ मध्ये चेंबूर ते वडाळा पहिला टप्पा सेवेत३ मार्च २०१९ मध्ये गुरू तेग बहाद्दूर नगर ते सात रस्ता संपूर्ण मार्गिका प्रवासी सेवेत६ गाड्यांच्या माध्यमातून दर पंधरा मिनिटांच्या अंतराने दररोज १४२ फेऱ्या धावत होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.