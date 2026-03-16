मुंबईकर मेट्रोच्या प्रतीक्षेतच! मेट्रो-४ लांबणीवर, तर मेट्रो-२बी, ९चा गारेगार प्रवास कधी सुरू होणार? MMRDAची महत्त्वाची माहिती

मुंबई : मुंबईकरांचा उन्हाळा मेट्रो-२बी आणि ९च्या गारेगार प्रवासाच्या प्रतीक्षेतच जाणार आहे. या दोन्ही मेट्रो मार्गाचे एमएमआरडीएने काम पूर्ण केले असून, मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांच्या (सीआरएमएस) उपस्थितीत सुरक्षा चाचण्या पार पडल्या आहेत. मात्र, त्यांच्याकडून अंतिम सुरक्षा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. त्यामुळे सदर दोन्ही मार्गावर गारेगार प्रवासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मुंबईकरांची प्रतीक्षा कायम राहणार असल्याचे चित्र आहे. .मुंबईकरांच्या गारेगार आणि वेगवान प्रवासासाठी एमएमआरडीएकडून मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रात मेट्रोचे जाळे उभारले जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून एमएमआरडीएने मेट्रो-९चा पहिला टप्पा दहिसर-काशिगाव आणि मेट्रो-२बी चा मंडाळे-डायमंड गार्डन हा टप्पा पूर्ण केला आहे..Mumbai Water Supply: सांडपाणी भागवणार मुंबईकरांची तहान, रिसायकल करून पाणी देण्याची BMCची योजना.त्यानुसार दोन्ही मार्गिकांची मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांच्या उपस्थितीत सुरक्षा चाचण्या पार पडल्या आहेत. त्यामुळे सुरक्षा प्रमाणपत्र आल्यानंतर मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या आधी मेट्रो सेवेत येईल, असे दिसत होते. मात्र, सुरक्षा प्रमाणपत्र न मिळाल्याने सदरचा मुहूर्त हुकला आहे. त्यामुळे ऐन उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला तरी दोन्ही मार्गिका सेवेत आल्यास मुंबईकरांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती..मात्र, मेट्रो सुरक्षा आयुक्तांनी काही सुधारणा सुचवल्या असून, त्याची पूर्तता करण्याचे काम सुरू आहे. त्यानंतर सुरक्षा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर मेट्रो सेवेत येऊ शकणार आहे. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला दोन्ही मार्गिका सेवेत येण्याची शक्यता कमी असल्याचे एमएमआरडीएच्या एका वरीष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे मुंबईकरांचा उन्हाळा गारेगार मेट्रो प्रवासाच्या प्रतीक्षेत जाणार आहे..Mumbai News : राज्यात वृक्षाच्छादनात वाढ अन् जंगल क्षेत्रात घट; अपुऱ्या सांडपाणी प्रक्रिया सुविधांमुळे नद्यांचे प्रदूषणही चिंताजनक.मेट्रो-४च्या बाबतीत सावध भूमिकावडाळा-कासारवडवली या मेट्रो-४चा विस्तारित भाग असलेल्या मेट्रो-४ अ च्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले असून, २३ सप्टेंबरपासून गायमुख ते कॅडबरी यादरम्यान मेट्रोची ट्रायल रन सुरू होणार आहे. सुमारे साडेपाच किलोमीटर लांबी असलेल्या या मार्गावर १० स्थानके असून, त्याच्या ट्रायल रन योग्यरीतीने पार पडली आहे. दरम्यान, मेट्रोच्या याच मार्गावर नुकताच मुलुंड येथे स्लॅब कोसळून अपघात घडला आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएने सावध भूमिका घेतली असून, संपूर्ण मार्गिकेची तपासणी करूनच पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यामुळे सदरचा मेट्रोचा पहिला टप्पा सेवेत येण्यास विलंब लागणार असल्याचे निश्चित आहे.