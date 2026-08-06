मुंबई

Mumbai Metro: मेट्रो-५ प्रकल्पाला अखेर गती! भोईरवाडी-उल्हासनगरसाठी एमएमआरडीएच्या निविदा

Ulhasnagar Metro-5: मुंबई मेट्रो-५च्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी एमएमआरडीएने निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे मेट्रो-५ प्रकल्पाला गती मिळाली आहे.
Ulhasnagar Metro-5

Ulhasnagar Metro-5

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उल्हासनगर : मुंबई मेट्रो-५च्या दुसऱ्या टप्प्यात भोईरवाडी ते उल्हासनगर या महत्त्वाकांक्षी मार्गाच्या कामांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे शहराच्या विकासाला नवे पंख मिळणार आहेत. तसेच उल्हासनगरला आधुनिक, जलद आणि सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची नवी दिशा मिळणार आहे.

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