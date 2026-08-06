Mumbai Metro: मेट्रो-५ प्रकल्पाला अखेर गती! भोईरवाडी-उल्हासनगरसाठी एमएमआरडीएच्या निविदा

उल्हासनगर : मुंबई मेट्रो-५च्या दुसऱ्या टप्प्यात भोईरवाडी ते उल्हासनगर या महत्त्वाकांक्षी मार्गाच्या कामांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे शहराच्या विकासाला नवे पंख मिळणार आहेत. तसेच उल्हासनगरला आधुनिक, जलद आणि सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची नवी दिशा मिळणार आहे..आमदार कुमार आयलानी यांच्या प्रयत्नांना यश मिळाले आहे. मुंबई मेट्रो-५च्या दुसऱ्या टप्प्यातील भोईरवाडी ते उल्हासनगर या मार्गावरील विविध कामांसाठी एमएमआरडीएने निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये मेट्रो व्हायाडक्ट, एलिव्हेटेड स्थानके, आर्किटेक्चरल फिनिशिंग, प्री-इंजिनिअर्ड स्टील रूफ स्ट्रक्चर तसेच अन्य महत्त्वाच्या बांधकामांचा समावेश आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामांना गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या मेट्रो विस्तारामुळे भोईरवाडी, उल्हासनगर आणि परिसरातील लाखो नागरिकांना जलद, सुरक्षित व आधुनिक सार्वजनिक वाहतूक सुविधा उपलब्ध होणार असून, शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यासही मोठी मदत होईल..Mahayuti: Gen Zसाठी महायुती सरकारचा मास्टरप्लॅन, 9 महत्त्वाचे निर्णय; रोजगार मेळावे ते प्रशिक्षण.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिदि आणि एमएमआरडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे आमदार कुमार आयलानी यांनी पाठपुरावा करून हा प्रकल्प लवकर सुरू करण्याची मागणी केली होती. त्याच प्रयत्नांचे फलित म्हणून निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले, मेट्रो-५चा हा विस्तार उल्हासनगरच्या आर्थिक, व्यापारी आणि नागरी विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे..Mumbai-Goa Highway: सुकेळी खिंडीत टोलधाड, नागोठणे पुलाची दुरुस्ती अंतिम टप्प्यात, गणेशोत्सवानंतर सुरू होणार.पाठपुरावा करणार: आयलानीउल्हासनगरला मुंबई महानगर क्षेत्रातील आधुनिक मेट्रो नेटवर्कशी जोडण्याचा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. प्रकल्पाची सर्व कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण होऊन मेट्रो सेवा लवकरात लवकर सुरू व्हावी, यासाठी शासन आणि एमएमआरडीए स्तरावर पुढेही पाठपुरावा करणार असल्याचे आमदार कुमार आयलानी यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.