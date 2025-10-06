मुंबई

Samruddhi Expressway: समृद्धीवरून थेट मुंबईत पोहोचता येणार, वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार; एमएमआरडीएचा नवा प्लॅन

Traffic Jam: समृद्धीवरील वाहनधारकांना वाहतूक कोंडीशिवाय मुंबईत पोहोचता येणार आहे. यासाठी २९ किलोमीटर लांबीचा उन्नत मार्ग बांधला जाणार आहे.
मुंबई : समृद्धी महामार्गावरून सुसाट आलेल्या वाहनधारकांची आमने-ठाणे दरम्यानच्या वाहतूक कोंडीतून लवकरच सुटका होणार आहे. त्यासाठी आमने-साकेत (ठाणे) दरम्यान सहा हजार कोटी रुपये खर्चून सुमारे २९ किलोमीटर लांबीचा उन्नत मार्ग बांधला जाणार आहे. तसेच साकेत-आनंद नगर दरम्यान उन्नत मार्ग तर आणि छेडा नगर (घाटकोपर) - आनंद नगर दरम्यान पूर्व मुक्त मार्गाचा (इस्टर्न फ्री वे) विस्तार केला जात आहे. त्यामुळे सदरचे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर समृद्धीवरून आलेल्या वाहनधारकांना वाहतूक कोंडीशिवाय मुंबईत पोहोचता येणार आहे.

