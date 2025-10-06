Samruddhi Expressway: समृद्धीवरून थेट मुंबईत पोहोचता येणार, वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार; एमएमआरडीएचा नवा प्लॅन

मुंबई : समृद्धी महामार्गावरून सुसाट आलेल्या वाहनधारकांची आमने-ठाणे दरम्यानच्या वाहतूक कोंडीतून लवकरच सुटका होणार आहे. त्यासाठी आमने-साकेत (ठाणे) दरम्यान सहा हजार कोटी रुपये खर्चून सुमारे २९ किलोमीटर लांबीचा उन्नत मार्ग बांधला जाणार आहे. तसेच साकेत-आनंद नगर दरम्यान उन्नत मार्ग तर आणि छेडा नगर (घाटकोपर) - आनंद नगर दरम्यान पूर्व मुक्त मार्गाचा (इस्टर्न फ्री वे) विस्तार केला जात आहे. त्यामुळे सदरचे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर समृद्धीवरून आलेल्या वाहनधारकांना वाहतूक कोंडीशिवाय मुंबईत पोहोचता येणार आहे..नागपूर-मुंबई ७०१ किलोमीटर लांबीच्या समृद्धी महामार्गावरून आलेल्या वाहनधारकांची सध्या आमने (भिवंडी) पासून ठाणे या प्रवासाला वाहतूक कोंडीमुळे दीड-दोन तास वेळ लागतो. तसेच ठाण्यातून मुंबईच्या दिशेने जातानाही वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. त्यापार्श्वभूमीवर एमएमआरडीएने इस्टर्न फ्रीवेचा छेडा नगर ते आनंद नगर दरम्यान विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याचे काम सुरू आहे. त्याशिवाय आनंद नगर ते साकेत या उन्नत मार्गाचे कामही सुरू आहे. त्यामुळे साकेत ते मुंबई हा प्रवास भविष्यात वेगवान होणार आहे..Maharashtra Politics: गणेश नाईकांचं 'ते' विधान अन् 14 गावांचा एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत राहण्याचा निर्णय .परिणामी समृद्धीवरून आलेल्या वाहनधारकांची वाहतूक कोंडीतून सुटका व्हावी, प्रवासाचा वेळ वाचावा म्हणून एमएमआरडीएने नवा प्लॅन तयार केला असून २९.३ किलोमीटरचा नवीन मार्ग बनवला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) तत्वावर आधुनिक सुविधा असलेला मार्ग बनवला जाणार आहे. त्यामुळे आमने-साकेत, साकेत-आनंद नगर, आनंद नगर-छेडा नगर आणि पुढे सध्याच्या इस्टर्न फ्रीवेने दक्षिण मुंबईत सहज पोहोचता येईल..छेडा नगर ते आनंद नगर पूर्व मुक्त मार्ग विस्तारघाटकोपर येथील छेडा नगर ते आनंद नगर दरम्यान पूर्व मुक्त मार्गाचा विस्तार केला जात असून त्याची लांबी सुमारे १२.९५५ किलोमीटर आहे. ४० मीटर लांबीच्या या मार्गावर सहा लेन असतील. सुमारे २६८३ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे..क्रिकेटचे मैदान फक्त २२ यार्डच का लांब असते?.आनंद नगर ते साकेत उन्नत रस्तापूर्व द्रूतगती महामार्गाला जोडून पुढे आनंद नगर ते साकेत उन्नत रस्ता उभारला जात आहे. सुमारे ८.२४ किलोमीटर लांबीचा आणि ४० मीटर रुंदीचा हा मार्ग असणार आहे. सहा लेन असलेल्या या मार्गाच्या उभारणीसाठी १८७४ कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे.- समृद्धी ते साकेत - २९ किलोमीटर- साकेत ते आनंद नगर - ८.२४ किलोमीटर- आनंद नगर - छेडा नगर - १२.९५५ किलोमीटर- छेडा नगर ते फोर्ट - १८ किलोमीटर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.