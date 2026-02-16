मुलुंड दुर्घटनेनंतर MMRDAने घेतली धास्ती, ताकही फुंकून पिणार; मेट्रो-४ मार्गिकेबाबत मोठा निर्णय

बापू सुळे, मुंबई : मुलुंड येथे शनिवारी मेट्रो-४ मार्गिकवर स्लॅब कोसळून झालेल्या अपघाताची एमएमआरडीएने धास्ती घेतली आहे. 'दूध पोळल्याने ताकही फुंकून पिणार' या उक्तीप्रमाणे केवळ अपघाताबाबत चौकशी न करता एमएमआरडीने वडाळा ते कासारवडवली या संपूर्ण ३२ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गिकेची सुरक्षा तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी तब्बल १३ अधिकाऱ्यांचे पथक तयार केले असून, सोमवारपासून पुढील तीन ते चार दिवस हे काम चालणार आहे. .मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रात एमएमआरडीकडून मेट्रोचे जाळे उभारले जात आहे. ही कामे प्रमुख रस्त्यांवरच असल्याने मुंबईकरांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. मुलुंड अपघातामुळे प्रवासी तसेच वाहनचालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मेट्रो-४चे काम सुरू असलेल्या ठिकाणी भविष्यात कोणताही अपघात घडू नये तसेच कामातील त्रुटी दूर करता याव्यात, म्हणून एमएमआरडीएने संपूर्ण मार्गिकेवर तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी प्रकल्प संचालक बसवराज भाद्रुगोंड यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ जणांची समिती एमएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी नेमली आहे..बँकेच्या लॉकरमधील ४ कोटींच्या २ किलो ७८० ग्रॅम सोन्याची चोरी, मॅनेजरनेच मारला डल्ला; कुणालाच कसं कळलं नाही?.धोकादायक बाबींवर तत्काळ कार्यवाहीमेट्रो मार्गिकेची तपासणी करताना खांब, गर्डर, सुरक्षा कठडे, रेलिंग, क्रॅश बॅरियर, दोन गर्डरच्या जोडणीचे ठिकाण इत्यादी बाबींची कसून पाहणी केली जाणार आहे. त्यात एखादी बाब धोकादायक आढळल्यास अंतिम अहवालाची प्रतीक्षा न करता संबंधितांकडून तो भाग काढून घेणे किंवा मजबूत करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत..तपासणीदरम्यान संबंधित कामे मूळ आराखड्याप्रमाणेच केलीत की नाही, याबाबाची खातरजमाही केली जाणार आहे. समितीला कामात काही त्रुटी आढळल्यास तो भाग तत्काळ प्रतिबंधित केला जाणार आहे..समितीत कोण?बसवराज भादुगोंड, प्रकल्प संचालक (प्रमुख), अभिजित भिशिकर (उपप्रमुख), मधुकर खरात (उपप्रमुख), प्रकल्प संचालक, सुरक्षा प्रमुख, उपसुरक्षा प्रमुख, कार्यकारी अभियंता, गुणवत्ता अधिकारी (क्यूए, क्यूसी), आराखडा तपासणी अभियंता, बांधकाम सुरवायझर, सुरक्षा अभियंता, सुरक्षाप्रमुख (मेट्रो-९ मार्गिका), सुरक्षाप्रमुख (मेट्रो-५ मार्गिका). ही समिती पुढील चार दिवस वडाळा ते कासारवडवली संपूर्ण मार्गिकची प्रत्यक्ष तपासणी करून अहवाल देणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.