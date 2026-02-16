मुंबई

मुलुंड दुर्घटनेनंतर MMRDAने घेतली धास्ती, ताकही फुंकून पिणार; मेट्रो-४ मार्गिकेबाबत मोठा निर्णय

Mulund Accident : एमएमआरडीने वडाळा ते कासारवडवली या संपूर्ण ३२ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गिकेची सुरक्षा तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी १३ अधिकाऱ्यांचं पथक तयार केलंय.
सूरज यादव
बापू सुळे, मुंबई : मुलुंड येथे शनिवारी मेट्रो-४ मार्गिकवर स्लॅब कोसळून झालेल्या अपघाताची एमएमआरडीएने धास्ती घेतली आहे. 'दूध पोळल्याने ताकही फुंकून पिणार' या उक्तीप्रमाणे केवळ अपघाताबाबत चौकशी न करता एमएमआरडीने वडाळा ते कासारवडवली या संपूर्ण ३२ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गिकेची सुरक्षा तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी तब्बल १३ अधिकाऱ्यांचे पथक तयार केले असून, सोमवारपासून पुढील तीन ते चार दिवस हे काम चालणार आहे.

