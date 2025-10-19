मुंबई

Metro 2B: मेट्रो-२ बीचा पहिला टप्पा कधी सुरू होणार? तारखेबाबत मोठी अपडेट आली समोर, जाणून घ्या मार्ग...

Metro 2B Mandale to Diamond Garden Road: मुंबईत आणखी एक मेट्रो लाईन सुरू होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्याचे उद्घाटन करणार आहेत. अपूर्ण बांधकामामुळे ते लांबणीवर पडले होते. परंतु ते आता पार पडणार आहे.
Metro 2B Mandale to Diamond Garden Road

Metro 2B Mandale to Diamond Garden Road

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मेट्रो-२बीच्या पहिल्या टप्प्याच्या रूपात सरकार नागरिकांना आणखी एक भेट देण्यास सज्ज आहे. मेट्रो-३ कॉरिडॉरनंतर, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मेट्रो-२बीच्या पहिल्या टप्प्यावर सेवा सुरू करण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. एमएमआरडीएच्या मते, मंडाळा (मानखुर्द) ते डायमंड गार्डन रोड (चेंबूर) पर्यंत मेट्रो-२बीची सेवा सुरू करण्यासाठी सीएमआरएसकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे.

Loading content, please wait...
Metro
mumbai metro
Metro Station
Metro Project
Maha Metro
mmrda
MMRDA Metro projects

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com