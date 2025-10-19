Metro 2B: मेट्रो-२ बीचा पहिला टप्पा कधी सुरू होणार? तारखेबाबत मोठी अपडेट आली समोर, जाणून घ्या मार्ग...

मेट्रो-२बीच्या पहिल्या टप्प्याच्या रूपात सरकार नागरिकांना आणखी एक भेट देण्यास सज्ज आहे. मेट्रो-३ कॉरिडॉरनंतर, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मेट्रो-२बीच्या पहिल्या टप्प्यावर सेवा सुरू करण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. एमएमआरडीएच्या मते, मंडाळा (मानखुर्द) ते डायमंड गार्डन रोड (चेंबूर) पर्यंत मेट्रो-२बीची सेवा सुरू करण्यासाठी सीएमआरएसकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे. .पहिल्या टप्प्यातील ५.६ किमी मार्गावर सेवा सुरू करण्यासाठी एमएमआरडीएने मेट्रो रेल्वे सुरक्षा मंडळ (सीएमआरएस) कडून अनिवार्य प्रमाणपत्र देखील मिळवले आहे. सध्या कॉरिडॉरची साफसफाई आणि रंगरंगोटीचे काम सुरू आहे. ऑक्टोबरच्या अखेरीस मेट्रोचे दरवाजे सामान्य प्रवाशांसाठी खुले होतील. शनिवारी एमएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी मेट्रो स्टेशनला भेट देऊन सेवा सुरू होण्यापूर्वीच्या तयारीचा आढावा घेतला. एप्रिलपासून या मेट्रो २बी मार्गावर चाचणी सुरू आहे..Mumbai Metro: मेट्रो प्रवासासाठी मिळणार फुल रेंज, नेटवर्कचा प्रॉब्लेम सुटला! प्रवाशांच्या सोयीसाठी प्रशासनाचा मोठा निर्णय.डीएन नगर आणि मंडाळा दरम्यान २३.६ किमी लांबीचा मेट्रो मार्ग बांधण्यात येत आहे. संपूर्ण मार्गावरील बांधकाम अपूर्ण असल्याने पहिल्या टप्प्यात फक्त ५.६ किमी लांबीच्या विभागात सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ५.६ किमी लांबीच्या मार्गावर मंडाळा, मानखुर्द, बीएसएनएल, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक आणि डायमंड गार्डन येथे स्थानके असतील..Mumbai News: पर्यटकांचा होणार प्रदूषणमुक्त प्रवास! संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात येणार नव्या ई-बग्गी .मंडाळे-चेंबूर मार्गावर धावणारा हा 'मेट्रो टू बी' आहे. हा उन्नत मार्ग मांडला ते ईएसआयसी नगर (अंधेरी पश्चिम) पर्यंत धावेल. या मार्गाचा पहिला टप्पा मांडला ते डायमंड गार्डन, चेंबूर असा प्रस्तावित आहे. या पहिल्या टप्प्यासाठी सुरक्षा प्रमाणपत्र, विविध चाचण्या आणि तपासणी पूर्ण झाली आहे. तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर पंधरा दिवसांनी मेट्रोला सुरक्षा प्रमाणपत्र मिळाले. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) हे सुरक्षा प्रमाणपत्र मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.