Metro Lines 5A and 12A: कल्याण-नवी मुंबई प्रवास आणखी सोपा होणार! MMRDA नवे मेट्रो नेटवर्क उभारणार; मार्ग कसा असणार?

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील मेट्रो नेटवर्कच्या विस्ताराला गती देण्यासाठी, एमएमआरडीएने मेट्रो लाईन ५ए आणि १२ए प्रकल्पांसाठी ₹९,९५० कोटींपर्यंतचे कर्ज उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कल्याण, उल्हासनगर, मानपाडा आणि नवी मुंबई यांना जोडणाऱ्या या दोन प्रकल्पांमुळे अंदाजे १९ स्थानकांचे मेट्रो नेटवर्क तयार होईल. यामुळे लाखो प्रवाशांना जलद, आरामदायी आणि वातानुकूलित प्रवास उपलब्ध होईल..सुधारित इंटरचेंज कनेक्टिव्हिटीमुळे मध्य रेल्वे, नवी मुंबई मेट्रो आणि इतर मेट्रो कॉरिडॉरला थेट जोडणी मिळेल, तसेच रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी झाल्यामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होण्याची अपेक्षा आहे. एमएमआरडीएने जारी केलेल्या ईओआय दस्तऐवजानुसार, प्रस्तावित कर्ज १००० कोटी रुपयांच्या मुदत कर्जाच्या स्वरूपात घेतले जाईल. हे वित्तपुरवठा एकाच बँकेद्वारे किंवा बँकांच्या समूहाद्वारे केला जाऊ शकतो..Mumbai News: जलसाठ्यावर चिंतेचे ढग! सात तलावांत उरले फक्त १७ टक्केच पाणीसाठा शिल्लक .कर्जाची मुदत २५ वर्षे निश्चित करण्यात आली असून, पहिल्या हप्त्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांसाठी मुद्दल आणि व्याजावर स्थगिती आहे. कर्जाची परतफेड पुढील २० वर्षांत केली जाईल. प्रत्येक वेळी पैसे काढण्यासाठी किमान रक्कम ₹५० कोटी निश्चित करण्यात आली आहे. या निधीचा वापर मेट्रो लाईन ५ए आणि मेट्रो लाईन १२ए च्या बांधकामासाठी आणि संबंधित पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केला जाईल..मेट्रो लाईन ५ए ही विद्यमान मेट्रो लाईन ५, ठाणे-भिवंडी-कल्याणचा विस्तार म्हणून विकसित केली जात आहे. हा कॉरिडॉर दुर्गाडी ते उल्हासनगर दरम्यान कल्याणमार्गे धावेल. सुमारे ११.८२९ किमी लांबीच्या या उन्नत मार्गावर दुर्गाडी, खडकपाडा, भोईरवाडी, शिवाजी पथ, शांती नगर, शिवाजी चौक आणि उल्हासनगर या सात स्थानकांचा समावेश करण्यात येईल..Mumbai Local: हार्बरवर जलद लोकल धावणार, मोठी माहिती आली समोर; रेल्वे प्रशासनाने काय सांगितलं? .प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च ₹४,०६३.०८ कोटी आहे, ज्यामध्ये भूसंपादन, पुनर्वसन, कर आणि बांधकाम कालावधीतील व्याज यांचा समावेश आहे. एमएमआरडीए या प्रकल्पासाठी अंदाजे ₹३,२५० कोटींचे कर्ज उभारण्याची तयारी करत आहे. एमएमआरडीएचा दावा आहे की मेट्रो लाईन 12A सुरू झाल्यामुळे नवी मुंबई आणि कल्याण-डोंबिवली-मानपाडा परिसरादरम्यानचा प्रवास अधिक जलद होईल. सध्या रस्त्याने प्रवासाला एका तासापेक्षा जास्त वेळ लागतो, तर मेट्रोने अंदाजे ४५ मिनिटे लागतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.