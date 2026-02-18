मुंबईत MMRDAचा जमीनविक्रीचा सपाटा, ४ वर्षात १० हजार कोटींचे भूखंड विकले; आणखी ११ हजार कोटींचे भूखंड विकणार

बापू सुळे, मुंबई, ता. १७ मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि वाहतुकीच्या सुविधा निर्माण करण्याची जबाबदारी असलेल्या एमएमआरडीएने जमीनविक्रीचा सपाटा कायम ठेवला आहे. MMRDAने मागील चार वर्षात तब्बल ९,४०५ कोटी रुपये किमतीचे भूखंड विकले असून आता मोक्याच्या ठिकाणचे भूखंड विकले वर्षात तब्बल ११ हजार १७७ कोटी रुपये किमतीचे भूखंड विकण्याची अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. हे भूखंड वांद्रे-कुर्ला संकुल, ओशिवरा जिल्हा विकास केंद्र, वडाळा आणि चिरनेर येथील असणार आहेत. (Mumbai Body Plans 11177 Crore Land Sale in Budget).एमएमआरडीएने नुकताच ४८ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. हा निधी भूखंडाची विक्री, कर्ज, सरकारी अनुदान, मेट्रोचे संचलन अशा वेगवेगळ्या मागनि उभा केला जाणार असला तरी त्यामध्ये कर्ज आणि भूखंडविक्रीतून उभा राहणाऱ्या निधीचा आकडा मोठा आहे. ४८ हजार कोटींपैकी सुमारे २१-२२ टक्के म्हणजे ११ हजार १७७ कोटी रुपये निधी जमीन भूखंडविक्रीतून उभारला जाणार आहे. .राज्यात आता मुस्लिमांना आरक्षण नाही, फडणवीस सरकारने ५ टक्के आरक्षणाचा आदेश केला रद्द.वांद्रे-कुर्ला संकुल आणि वडाळा येथे असलेले व्यावसायिक वापराचे भूखंड राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना विक्री करून निधी उभारला जाणार असून तो विकास प्रकल्पांना लावला जाणार आहे. त्यामुळे भूखंडविक्रीला कसा प्रतिसाद मिळतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे..... तर निधीची चणचणएमएमआरडीएचा या वेळचा अर्थसंकल्प शिलकीचा आहे. असे असले तरी केवळ १७ लाख रुपये शिल्लक आहेत. दरम्यान, एकूण निधीच्या २० टक्क्यांहून अधिक रक्कम भूखंडविक्रीतून उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे; मात्र भूखंडविक्रीला चांगला प्रतिसाद न मिळाल्यास प्रकल्पांना भविष्यात निधीची चणचण भासण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.