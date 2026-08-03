Thane News: ठाण्यात कोस्टल रोड-२ उभारणार, MMRDAचा भन्नाट प्लॅन; कसा असेल मार्ग?

मुंबई : शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी एमएमआरडीएकडून तब्बल ७.३ किलोमीटर लांबीचा मुलुंड पूर्व येथील आनंदनगर ते बाळकुमदरम्यान कोस्टल रोड दोन उभारला जाणार आहे. ठाणे खाडीकिनारी भागातून हा प्रकल्प जाणार असल्याने त्याला मंजुरी मिळावी म्हणून एमएमआरडीएने किनारी नियमन क्षेत्राकडे (सीआरझेड) मंजुरीसाठी अर्ज केला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर ठाण्याच्या कोस्टल रोड २ला वेग येईल..मुलुंड पूर्वेतील आनंदनगर ते ठाण्यातील बाळकुमला जोडणाऱ्या या कोस्टल रोडचा बहुतांश भाग उन्नत असणार आहे. हा प्रकल्प आनंदनगर ते साकेत उन्नत रस्ता आणि बाळकुम ते गायमुखदरम्यानच्या ठाणे कोस्टल रोड एकशी जोडला जाणार आहे. त्यामुळे ठाणे शहराला बायपास मिळू शकणार असल्याने स्थानिक आणि बाहेरून येणारी वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे..Mumbai News: केवळ क्रूरतेचे आरोप पुरेसे नाहीत, घटस्फोटाची याचिका न्यायालयाने फेटाळली.एमएमआरडीएने महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे पाठवलेल्या प्रस्तावानुसार हा मार्ग मुलुंड, कोपरी, चेंदणी, कसबे, खारी तर्फ खैरणे आणि बाळकुम या भागांतून जाणार असल्याने ठाण्यातील अंतर्गत वाहतूक कोंडी नाहीशी होऊ शकणार असल्याचे एमएमआरडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले..१,७३३ खारफुटी झाडांचा बळीप्रकल्प पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या भागातून जाणार आहे. खारफुटी आणि ठाणे खाडीच्या जवळ असलेला हा प्रकल्प सीआरझेडच्या मयदित येतो. तसेच या प्रकल्पामुळे १२.७२ हेक्टर खारफुटीचे क्षेत्र बाधित होणार असून सुमारे १,७३३ खारफुटीची झाडे तोडावी लागणार आहेत. त्याच्याबरोबर ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्य, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य या परिसरात आहे. त्यामुळे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी पर्यावरणीय मंजुरी मिळवणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.