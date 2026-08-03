मुंबई

Thane News: ठाण्यात कोस्टल रोड-२ उभारणार, MMRDAचा भन्नाट प्लॅन; कसा असेल मार्ग?

Thane Coastal Road: एमएमआरडीए ठाण्यात कोस्टल रोड दोन उभारणार आहे. यामुळे ठाण्यातील वाहतूक कोंडी नाहीशी होण्यास मदत मिळणार आहे. तसेच या प्रकल्पामुळे १२.७२ हेक्टर खारफुटीचे क्षेत्र बाधित होणार असल्याची माहिती आहे.
Thane Coastal Road-2

Thane Coastal Road-2

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी एमएमआरडीएकडून तब्बल ७.३ किलोमीटर लांबीचा मुलुंड पूर्व येथील आनंदनगर ते बाळकुमदरम्यान कोस्टल रोड दोन उभारला जाणार आहे. ठाणे खाडीकिनारी भागातून हा प्रकल्प जाणार असल्याने त्याला मंजुरी मिळावी म्हणून एमएमआरडीएने किनारी नियमन क्षेत्राकडे (सीआरझेड) मंजुरीसाठी अर्ज केला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर ठाण्याच्या कोस्टल रोड २ला वेग येईल.

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