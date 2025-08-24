मुंबई : गणेशोत्सव काळात रात्री उशिरापर्यंत मुंबईकरांना गणेश दर्शन करता येणार आहे. त्यासाठी एमएमआरडीएकडून मेट्रो-२ ए आणि मेट्रो-७ अंधेरी-दहिसर-गुंदवली या मार्गावर गणेशोत्सव काळात रात्री उशिरापर्यंत मेट्रो चालवण्याचा वाढीव फेऱ्या निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गणेश भक्तांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..मुंबईच्या गणेश मंडळांना लाखो भाविक भेट देत असतात. हे लक्षात घेत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे (एमएमआरडीए) २ए व ७ या मार्गिकांवर विस्तारित सेवा सुरू करण्यात येणार आहेत, जेणेकरून प्रवाशांना या सणासुदीच्या काळात सुरक्षित, सुरळीत आणि विश्वासार्हतेने रात्री उशीरापर्यंत प्रवास करता येऊ शकेल..Mumbai News: शाडूच्या मूर्तींना मागणी! पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याकडे कल.कामकाजाच्या वेळाआठवड्याच्या कामकाजाच्या दिवशी (सोमवार–शुक्रवार) :एकूण ३१७ फेऱ्या (या आधीच्या ३०५ फेऱ्यांमध्ये १२ फेऱ्यांची वाढ)गर्दीच्या वेळेत : दर ५ मिनिटे ५० सेकंदांनी एक गाडीगर्दी नसलेल्या वेळेत : दर ९ मिनिटे ३० सेकंदांनी एक गाडीशनिवारीएकूण २५६ फेऱ्या(या आधीच्या २४४ फेऱ्यांमध्ये १२ फेऱ्यांची वाढ)गर्दीच्या वेळेत : दर ८ मिनिटे ६ सेकंदांनी एक गाडीगर्दी नसलेल्या वेळेत : दर १० मिनिटे २५ सेकंदांनी एकगाडी रविवारी एकूण २२९ फेऱ्या(या आधीच्या २१७ फेऱ्यांमध्ये १२ फेऱ्यांची वाढ).गणेशभक्तांसाठी विशेष सोयगणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईत लाखो भाविक विविध गणेश मंडळांना भेट देतात. यामुळे रात्री उशिरा घरी जाणाऱ्या प्रवाशांचे हाल होतात. त्यामुळे मेट्रो प्रशासनाने रात्री उशिरापर्यंत सेवा सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील भाविकांना गणपती बाप्पाच्या दर्शनासाठी प्रवास अधिक सोपा आणि सोयीस्कर होणार आहे..Mumbai News: गणेशोत्सवाची तयारी सुरू! सिंदूरसह गडकिल्ल्यांंच्या संकल्पनांवर भर.गणेशोत्सवासाठी बेस्टची मोठी घोषणामुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी साकारलेले देखावे पाहण्यासाठी केवळ मुंबईतलेच नाही तर महाराष्ट्रासह देश-विदेशातूनही भाविक, पर्यटक गर्दी करतात. या काळात सार्वजनिक वाहतुकीवर ताण येतो. विशेषतः रात्री उशिरापर्यंत दर्शन घेऊन परतणाऱ्या भाविकांसाठी वाहतुकीची गैरसोय होते. याच पार्श्वभूमीवर बेस्ट उपक्रमाने अतिरिक्त बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २७ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर या कालावधीत दररोज रात्री ११ वाजल्यापासून पहाटे पाच वाजेपर्यंत विशेष बस धावणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.