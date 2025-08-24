मुंबई

Mumbai Metro: बेस्टनंतर मेट्रोचा पुढाकार! गणेशोत्‍सवात रेल्‍वे मध्यरात्रीपर्यंत धावणार; पहा वेळापत्रक

Mumbai Ganeshotsav: गणेशोत्सव काळात रात्री उशिरापर्यंत मुंबईकरांना गणेश दर्शन करता येणार आहे. त्यासाठी एमएमआरडीएकडून रात्री उशिरापर्यंत मेट्रो चालवण्याचा वाढीव फेऱ्या निर्णय घेतला आहे.
Mumbai Metro Service for ganeshotsav
Mumbai Metro Service for ganeshotsavESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : गणेशोत्सव काळात रात्री उशिरापर्यंत मुंबईकरांना गणेश दर्शन करता येणार आहे. त्यासाठी एमएमआरडीएकडून मेट्रो-२ ए आणि मेट्रो-७ अंधेरी-दहिसर-गुंदवली या मार्गावर गणेशोत्सव काळात रात्री उशिरापर्यंत मेट्रो चालवण्याचा वाढीव फेऱ्या निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गणेश भक्तांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Metro
mumbai metro
Ganeshotsav
mmrda
Ganesh Fesitival

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com