मुंबई

VVMC Election: मनसे-बविआ युतीमुळे गणित बदललं; उद्धव ठाकरे एकटेच लढणार? ११५ जागांची लढाई रंगणार

VVMC Election News Update: वसई-विरार निवडणुकीत मोठा धक्का दिला आहे. राज ठाकरेंच्या मनसे आणि हितेंद्र ठाकूर यांच्या बविआ यांनी युती केली आहे. यामुळे ठाकरे गट अडचणीत सापडला आहे.
Vasai Virar Municipal Corporation Election

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्रातील सर्व नगरपालिका निवडणुकांसाठी मतदान १५ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे. तर मतमोजणी १६ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे. निवडणुकीच्या तयारीदरम्यान वसई-विरार महानगरपालिका (VVMC) बाबत एक महत्त्वाची राजकीय अपडेट समोर आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडी यांनी वसई-विरार महानगरपालिका निवडणूक एकत्र लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

