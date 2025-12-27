VVMC Election: मनसे-बविआ युतीमुळे गणित बदललं; उद्धव ठाकरे एकटेच लढणार? ११५ जागांची लढाई रंगणार

महाराष्ट्रातील सर्व नगरपालिका निवडणुकांसाठी मतदान १५ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे. तर मतमोजणी १६ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे. निवडणुकीच्या तयारीदरम्यान वसई-विरार महानगरपालिका (VVMC) बाबत एक महत्त्वाची राजकीय अपडेट समोर आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडी यांनी वसई-विरार महानगरपालिका निवडणूक एकत्र लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे..दोन्ही पक्षांमध्ये BVA-मनसे युती निश्चित झाल्याचे वृत्त आहे. सध्या वसई-विरार महानगरपालिकेत मनसेकडे एकही जागा नाही. त्यामुळे पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी आणि या प्रदेशात आपले राजकीय अस्तित्व वाढवण्यासाठी मनसेने बहुजन विकास आघाडीशी युती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) ही निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवू शकते. .BMC Election: अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीची बीएमसी निवडणुकीत एन्ट्री? दोन्ही मुलींकडून वडिलांसोबत अर्ज दाखल; कोणत्या जागेवरून लढणार?.जर ठाकरे गटाला युती हवी असेल आणि भाजप आणि शिंदे गटांना बाहेर ठेवायचे असेल, तर बीव्हीएने उमेदवारांनी बीव्हीएच्या चिन्हावरच निवडणूक लढवावी अशी अट घातली आहे. या अटीवर मनसे पुढील दोन दिवसांत अंतिम निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे. वसई-विरार महानगरपालिकेत एकूण २९ वॉर्ड आहेत आणि त्यात ११५ सदस्य आहेत. महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांचा कार्यकाळ २८ जून २०२० रोजी संपला. त्यानंतर विविध कारणांमुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. ज्यामुळे प्रशासकीय राजवट लागू झाली..Navi Mumbai: सिडको नवा इतिहास रचणार! जलावर्धन प्रकल्पात बोगद्याचा ब्रेकथ्रू, वहाळ गावात ऐतिहासिक टप्पा गाठणार.एकूण जागा: ११५महिलांसाठी राखीव: ५८ जागापुरुषांसाठी: ५७ जागाअनुसूचित जाती (एससी): ५ जागा (२ महिलांसह)अनुसूचित जमाती (एसटी): ५ जागा (२ महिलांसह)सामान्य श्रेणी: ७४ जागा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.