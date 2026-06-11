मुंबई

Raj Thackeray: मी मुंबईत नसणार, पण... वाढदिवसाआधी राज ठाकरेंचं मोठं आवाहन; कार्यकर्त्यांना दिला खास संदेश, पोस्टमध्ये काय लिहिलं?

Raj Thackeray Birthday Social Media Post: मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांचा वाढदिवस १४ मे रोजी आहे. पण यावर्षी त्यांनी वाढदिवसापूर्वी आपल्या समर्थकांना एक विशेष आवाहन केले आहे.
Raj Thackeray Birthday Social Media Post

Raj Thackeray Birthday Social Media Post

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांचा वाढदिवस १४ मे रोजी असतो. पण यावर्षी त्यांनी वाढदिवसापूर्वी आपल्या समर्थकांना एक विशेष आवाहन केले आहे. यावर्षी आपण मुंबईत उपस्थित राहणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे समर्थकांनी लोकसेवा करून आपला वाढदिवस साजरा करावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. यासंदर्भात त्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे, जी मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आहे.

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