Raj Thackeray: मी मुंबईत नसणार, पण... वाढदिवसाआधी राज ठाकरेंचं मोठं आवाहन; कार्यकर्त्यांना दिला खास संदेश, पोस्टमध्ये काय लिहिलं?

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांचा वाढदिवस १४ मे रोजी असतो. पण यावर्षी त्यांनी वाढदिवसापूर्वी आपल्या समर्थकांना एक विशेष आवाहन केले आहे. यावर्षी आपण मुंबईत उपस्थित राहणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे समर्थकांनी लोकसेवा करून आपला वाढदिवस साजरा करावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. यासंदर्भात त्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे, जी मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आहे. .त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे, "गेल्या अनेक वर्षांपासून १४ जून रोजी माझ्या वाढदिवसाला तुम्ही सर्वजण मोठ्या उत्साहाने मला भेटायला आला आहात. मला शुभेच्छा दिल्या आहेत. फुलांचे गुच्छ, मिठाई आणि केक आणले आहेत आणि राज्यभर होर्डिंग्ज लावले आहेत. माझ्या वाढदिवशी माझ्या माणसांना भेटणे हा खरोखरच एक आनंद आहे, पण यावर्षी मी माझ्या वाढदिवशी मुंबईत नसेन. त्यामुळे मी तुम्हा सर्वांना भेटू शकणार नाही.".ST workers DA: एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! महागाई भत्त्यात वाढ; वेतन, पेन्शनवरही चर्चा, प्रताप सरनाईकांची घोषणा.राज ठाकरे यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना शहरांमध्ये अभिनंदनाचे फलक लावण्याऐवजी राज्यभरात फुले, फळे किंवा टिकाऊ झाडे लावण्याचे आवाहन केले आहे. मनसे प्रमुखांनी लिहिले की, "माझे तुम्हा सर्वांना विनम्र आवाहन आहे की, यावर्षी माझा वाढदिवस लोककल्याणकारी उपक्रमांमधून साजरा करा. अभिनंदनाचे फलक लावण्याऐवजी आणि शहरे रंगवण्याऐवजी, या वेळी माझा वाढदिवस वेगळ्या पद्धतीने साजरा करण्याचा प्रयत्न करा.".त्यांनी सांगितले की, झाडे लावताना, ती जगण्याची शक्यता वाढवण्यासाठी तुलनेने मोठी झाडे लावावीत. लहान रोपांची योग्य काळजी न घेतल्यास ती अनेकदा मरतात. अशी रोपे रोपवाटिकांमध्ये उपलब्ध असतात. एक योग्य जागा निवडा आणि स्थानिक लोकांकडून ती लावून घ्या. तसेच, स्थानिक नागरिकांचा विश्वास संपादन करा. त्यांना या नवीन रोपांची व झाडांची काळजी घेण्याच्या आणि त्यांना नियमित पाणी देण्याच्या कामात सामील करून घ्या, जेणेकरून ती दीर्घकाळ जगू शकतील..Vajreshwari Kund : वज्रेश्वरीतील गरम पाण्याचे झरे धोक्यात! शंकर मंदिरासमोरील पवित्र कुंड पूर्णपणे कोरडे; भाविकांमध्ये तीव्र नाराजी, गेल्या 3 वर्षांपासून नेमकं काय घडतंय?.त्यांनी आपल्या समर्थकांना प्राणी आणि पक्ष्यांसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याचे आवाहनही केले. त्यांनी लिहिले, "केवळ उन्हाळ्यातच नाही, तर आता जानेवारी आणि फेब्रुवारीपासूनच प्राणी आणि पक्षी पाण्याच्या शोधात भटकताना दिसतात. यावर्षी पाऊस कमी पडल्यास, पुढच्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून प्राण्यांना पाण्यासाठी आणखी जास्त भटकावे लागेल. त्यामुळे, जंगलांच्या कडेला आणि शहरांमध्ये भटक्या प्राण्यांना आणि पक्ष्यांना पाणी उपलब्ध करून द्या. .केवळ पाण्याची भांडी बनवून थांबू नका, तर त्यांच्यासाठी पाणी नेहमी उपलब्ध राहील याचीही खात्री करा." राज ठाकरे म्हणाले होते की, आपण स्वतःसाठी आणि भावी पिढ्यांसाठी झाडे लावण्याची आणि त्यांचे संरक्षण करण्याची शपथ घेतली पाहिजे. आज काँक्रीटची जंगले तयार करण्यासाठी जंगले नष्ट केली जात आहेत आणि सरकार यातच गुंतलेले दिसते. म्हणूनच आम्ही ही मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. .Bhayandar Explosive Shell Discovery : उत्तनच्या जमिनीत कित्येक वर्षांपासून गाडलं होतं 'ते' रहस्य; पोर्तुगीज काळ की महायुद्ध? नक्की काय सापडलं?.ज्याप्रमाणे आम्ही स्थानिक लोकांना विश्वासात घेऊन वृक्षारोपण मोहीम राबवू, त्याचप्रमाणे याला एक दिवसाचा कार्यक्रम किंवा सोशल मीडियावर फोटो पोस्ट करून लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळवण्याचे साधन बनवता कामा नये. आपल्याला झाडे लावून लोकांचा आणि निसर्गाचा आशीर्वाद मिळवायचा आहे, लाईक्स आणि व्ह्यूज नाही, असं ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.