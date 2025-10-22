MNS Deepotsav Controversy : ‘’दुसऱ्यांचे चांगले कार्यक्रम सुद्धा आपलेच आहेत, हे दाखवण्यापर्यंत सरकार...’’ ; मनसेचा आरोप!

सध्या सर्वजण दिवाळीनिमित्त एकमेकांना शुभेच्छा देत आहेत. विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्यावतीने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दीपोत्सवाचे आयोजन केले गेले होते. मात्र आता या दीपोत्सवाचे श्रेय घेण्याचा राज्य सरकारच्या पर्यटन विभागाकडून प्रयत्न झाल्याचा आरोप मनसेकडून केला गेला आहे.
याला कारण, महाराष्ट्र सरकारच्या पर्यटन विभागाकडून मुंबईतील दिवाळीसंदर्भात काही पोस्ट शेअर केल्या गेल्या आहेत. ज्यामधअये “दिवाळीची ‘जादू’ पाहायला चला! तुम्ही जर अजूनही छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कचा ‘दीपोत्सव’ पाहिला नसेल, तर मुंबईचा सर्वात शानदार ‘प्रकाशमय’ दीपोत्सव तुमच्याकडून मिस होत आहे”, असं या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. एवढंच नाहीतर यासोबत mtdc च्या वेबसाईटची लिंकदेखील देण्यात आली आहे. या दीपोत्सवासोबतच मुंबईतील रोषणाई अनुभवण्यासाठी इथे येण्याचं नागरिकांना आवाहनही पर्यटन विभागाकडून करण्यात आलं आहे. मात्र पर्यटन विभागाच्या या पोस्टमध्ये मनसेचा कुठेही उल्लेख दिसत नाही. यामुळे मनसेने यावर आक्षेप घेत, आरोप केले आहेत.
मनसेने याबात एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, ‘’महाराष्ट्र पर्यटन विभागाने त्यांच्या एक्स हॅण्डलवरून, मुंबईतील शिवाजी पार्क मैदानावरील 'दीपोत्सवाची' काही क्षणचित्रं दाखवून पुढे हा अनुभव घ्यायला या असं मुंबई आणि मुंबई बाहेरील पर्यटकांना असं आवाहन केलं आहे... दिवाळी हा हिंदूंचा सगळ्यात मोठा सण आणि या सणाच्या निमित्ताने गेली १३ वर्ष दीपोत्सव हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शिवाजी पार्क मैदानावर करत आहे... हा दीपोत्सव जरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करत असली तरी तो पूर्ण अराजकीय राहील हे आम्ही पाहिलं आणि आमचा उद्देश फक्त आणि फक्त लोकांना आनंद मिळावा हाच आहे आणि राहील...’’
‘’पण जेंव्हा महाराष्ट्र सरकारचा एक विभाग या दीपोत्सवाचं मार्केटिंग हे स्वतः हा विभाग करत असल्यासारखं जेंव्हा दाखवतं तेंव्हा विशेष आश्चर्य वाटलं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला याचं अगदी छोटंसं श्रेय दिलं असतं तर निश्चित आम्हाला आनंद झाला असता आणि सरकारच्या मनाचा उमदेपणा दिसला असता... नाशिकमध्ये सुद्धा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने जे केलं ते पुढे तत्कालीन सरकारनेच केलं अशी जाहिरातबाजी झाली.. असो.. पण तुमचे नेते ते आमचे नेते, तुमचा पक्ष आमचा पक्ष अशी कार्यपद्धती सत्ताधारी पक्षाची आहे हे दिसतंच आहे. पण आता दुसऱ्यांचे चांगले कार्यक्रम सुद्धा आपलेच आहेत हे दाखवण्यापर्यंत सरकार जाईल असे वाटले नव्हते ! असो . . .’’
‘’आम्ही मराठी भाषा दिनाच्या निमित्ताने एक अभिजात कार्यक्रम यावर्षी केला, दीपोत्सव तर असतोच, असे सामान्यांना आनंद देणारे अनेक उपक्रम आम्ही करत राहणार आहोतच. त्यावेळी देखील पर्यटन विभागाला ते आमचे आहेत म्हणण्याचा मोह होईल इतके ते छान करूच, फक्त त्यावेळेस त्याचं श्रेय आमच्या पक्षाला जरूर द्या म्हणजे झालं!!!’’
