Vote Theft: निवडणूक आयोगाच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची चौकशी करा; मनसेची पोलीस आयुक्तांकडे मागणी

Maharashtra Politics: मनसेने निवडणूक आयोगातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरोधात चौकशी करण्याची पोलीस आयुक्तांकडे मागणी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई : बेलापूर विधानसभा आमदार मंदा म्हात्रे यांनी १८ व २० ऑक्टोबर २०२५ रोजी विविध प्रतिष्ठित प्रसार माध्यमांशी बोलताना नवी मुंबईत निवडणूक आयोगाचे अधिकारी पैसे घेऊन बोगस मतदार यांची नाव नोंदणी करतात असा गंभीर आरोप केला आहे.

