Vote Theft: निवडणूक आयोगाच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची चौकशी करा; मनसेची पोलीस आयुक्तांकडे मागणी

नवी मुंबई : बेलापूर विधानसभा आमदार मंदा म्हात्रे यांनी १८ व २० ऑक्टोबर २०२५ रोजी विविध प्रतिष्ठित प्रसार माध्यमांशी बोलताना नवी मुंबईत निवडणूक आयोगाचे अधिकारी पैसे घेऊन बोगस मतदार यांची नाव नोंदणी करतात असा गंभीर आरोप केला आहे. .मुळातच बेलापूर विधानसभेत साधारण १५ हजार दुबार नावे व १८ हजार बोगस नावे असल्याचे पुराव्यासहित निवेदन मनसे तर्फे गजानन काळे यांनी ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी बेलापूर विधानसभा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना दिले होते. मात्र त्यानंतर अद्याप यावर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसताना आता भाजप आमदार मंदा म्हात्रे यांनी निवडणूक आयोगाचे अधिकारीच पैसे घेऊन अशी नावे नोंदवतात, असा गंभीर आरोप केल्याने सर्वत्र चर्चा होत आहे..Maharashtra Politics: 'वोटचोरी' आरोपाला भाजप आमदाराची सहमती; काँग्रेस जिल्हाध्यक्षांची तीव्र प्रतिक्रिया .महाराष्ट्र विधानसभेच्या सदस्य या संविधानिक पदावर असणारी व्यक्ती सबळ पुराव्याशिवाय असे आरोप करणार नाही. तरी याची दखल घेऊन ते कोण भ्रष्ट अधिकारी निवडणूक आयोगात आहेत, यांची नावे व पुरावे मंदा म्हात्रे यांच्याकडून घ्यावी अशी मागणी गजानन काळे यांनी नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांच्याकडे केली आहे..तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून गुन्हे दाखल करून त्यांना तत्काळ अटक करावी, अशी मागणीसुद्धा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे केली. कर्नाटक राज्यात प्रत्येकी ८० रुपये घेऊन बोगस नावे टाकण्यात आल्याचे पुरावे SIT एसआयटी चौकशीत समोर आले आहे. नवी मुंबईतसुद्धा अशा प्रकारे गुन्हा नोंदवल्यास पुढे चौकशीत अशा बऱ्याच बाबी समोर येऊ शकतात, असे गजानन काळे यांनी पोलीस आयुक्त यांना सांगितले..Mumbai News: छटपूजेसाठी पालिका सज्ज! मुंबईत ६७ ठिकाणी नियोजन; विविध सुविधा उपलब्ध .मनसेच्या शिष्टमंडळात प्रवक्ते व शहर अध्यक्ष गजानन काळे, शहर सचिव विलास घोणे, सचिन कदम, शहर सहसचिव अभिजीत देसाई, मनसे महिला सेना शहरअध्यक्ष डॉ. आरती धुमाळ, पालिका कामगार सेना शहर अध्यक्ष आप्पासाहेब कौठुळे, विद्यार्थी सेना शहर अध्यक्ष संदेश डोंगरे, मनसे विभाग अध्यक्ष अमोल आयवळे, भूषण कोळी, उपविभागअध्यक्ष राजेंद्र खाडे, विद्यार्थी सेना उपशहर अध्यक्ष प्रतिक खेडेकर, विभाग अध्यक्ष प्रद्युम्न हेगडे हे उपस्थित होते.