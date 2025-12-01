मुंबई

Maharashtra Politics: मनसेला मोठा धक्का! ३ बड्या नेत्यांनी सोडली साथ, कमळ घेतलं हाती

Dombivli Politics : मनसेला मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. ३ बड्या नेत्यांनी कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.
डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवलीत शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसे यांच्या संभाव्य युती आणि जागावाटपाच्या चर्चेला वेग आला असतानाच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. मनसेचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश भोईर, त्यांच्या पत्नी माजी नगरसेविका सरोज भोईर आणि माजी नगरसेवक सुदेश चुडनाईक यांनी कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. उमेशनगर मैदानात भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश सोहळा पार पडला.

