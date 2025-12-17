मुंबई

Thane Politics: कल्याण डोंबिवलीत राजकीय उलथापालथ! मनसेचे शिलेदार बाहेर, राज ठाकरेंची संघटनात्मक खेळी

Municipal Election: महानगरपालिकेच्या निवडणुका जाहीर होताच मनसेतून अनेक मोठ्या नेत्यांनी राजीनामे दिले असून नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्या आहेत. यामुळे राजकीय वातावरण तापल्याचे दिसून येत आहे.
शर्मिला वाळुंज
डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुका जाहीर होताच शहरातील राजकारण वेगाने कलाटणी घेत आहे. एकीकडे भाजप व शिवसेना शिंदे गटाकडून विरोधी पक्षांतील बड्या नेत्यांना आपल्या गोटात ओढण्याचे प्रयत्न तीव्र झाले असताना, दुसरीकडे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतून महत्त्वाच्या नेत्यांचे राजीनामे आणि त्याच वेळी नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे.

