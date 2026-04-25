Thane News: रिक्षांवर ‘मी मराठी बोलतो’ स्टिकर, भाषेच्या मुद्द्यावर मनसे आक्रमक

डोंबिवली : परप्रांतीय रिक्षाचालकांच्या प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण-डोंबिवलीत भाषेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मनसेने आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाला इशारा देतानाच रिक्षांवर "मी मराठी बोलतो", "मला मराठी समजते" अशा आशयाचे स्टिकर लावण्याची मोहीम सुरू केली आहे. त्यामुळे परिसरात या मुद्द्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे..मनसेकडून कल्याणच्या उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांसह वाहतूक पोलिसांना निवेदन देण्यात आले असून, परप्रांतीय रिक्षाचालकांच्या वर्तनावर तातडीने नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. "गरळ ओकली तर मनसे स्टाईलने उत्तर देऊ," असा आक्रमक पवित्राही पक्षाने घेतला आहे..याच दरम्यान मनसे पदाधिकाऱ्यांनी रिक्षांवर मराठी भाषेच्या समर्थनार्थ स्टिकर लावण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. "मी मराठी बोलतो" आणि "मला मराठी समजते, या माझ्या रिक्षात बसा" अशा संदेशांद्वारे प्रवाशांना मराठीत संवाद साधण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. तसेच सर्व रिक्षाचालकांनी हे स्टिकर लावावेत आणि मराठीत संवाद साधावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे..या उपक्रमात वाहतूक सेनेचे उपाध्यक्ष आरीफभाई शेख, उपजिल्हाध्यक्ष योगेश पाटील, विधानसभा सचिव अरुण जांभळे, शहर संघटक तकदिर काळण, उपविभाग अध्यक्ष प्रवीण भोईर, शाखाध्यक्ष प्रविण बोऱ्हाडे यांच्यासह अनेक रिक्षाचालक आणि मनसे पदाधिकारी सहभागी झाले होते..याबाबत बोलताना उपजिल्हाध्यक्ष योगेश पाटील यांनी सांगितले की, पक्षाचे नेते आणि माजी आमदार प्रमोद (राजू) पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबवली जात आहे. "सार्वजनिक वाहतूक सेवेत मराठी भाषेचा सन्मान राखला जावा आणि राज्यातच मराठी माणसाला भाषेची अडचण भासू नये, हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. महाराष्ट्रात सेवा देताना मराठीचा आदर राखणे ही जबाबदारीच आहे," असे ते म्हणाले..दरम्यान, या मोहिमेला काही रिक्षाचालकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचा दावा मनसेकडून करण्यात आला आहे. पुढील काळात अशा उपक्रमांचा विस्तार करून मराठी भाषेचा सन्मान अबाधित ठेवण्यासाठी पक्ष कटिबद्ध असल्याचेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.