मुंबई

MNS: मनसेची कल्याण-डोंबिवलीत मोठी मोर्चेबांधणी; हर्षद पाटील शहराध्यक्ष, नव्या टीमची घोषणा

Harshad Patil: कल्याण-डोंबिवलीत मनसेने नव्या पदाधिकाऱ्यांची घोषणा केली आहे. यामध्ये हर्षद पाटील यांची डोंबिवली शहराध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
MNS Harshad Patil

MNS Harshad Patil

ESakal

शर्मिला वाळुंज
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डोंबिवली : राज्यातील बदलत्या राजकीय घडामोडी, पक्षांतील संघटनात्मक फेरबदल आणि स्थानिक पातळीवरील वाढत्या राजकीय हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने कल्याण-डोंबिवलीत संघटन मजबूत करण्याच्या दृष्टीने मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. पक्षाने डोंबिवली विधानसभा आणि कल्याण ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रातील नव्या पदाधिकाऱ्यांची घोषणा करत हर्षद पाटील यांची डोंबिवली शहराध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे.

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