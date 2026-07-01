MNS: मनसेची कल्याण-डोंबिवलीत मोठी मोर्चेबांधणी; हर्षद पाटील शहराध्यक्ष, नव्या टीमची घोषणा

डोंबिवली : राज्यातील बदलत्या राजकीय घडामोडी, पक्षांतील संघटनात्मक फेरबदल आणि स्थानिक पातळीवरील वाढत्या राजकीय हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने कल्याण-डोंबिवलीत संघटन मजबूत करण्याच्या दृष्टीने मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. पक्षाने डोंबिवली विधानसभा आणि कल्याण ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रातील नव्या पदाधिकाऱ्यांची घोषणा करत हर्षद पाटील यांची डोंबिवली शहराध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे..मनसेने प्रसिद्ध केलेल्या नियुक्तीपत्रानुसार राहुल कामत यांच्याकडे डोंबिवली विधानसभा व कल्याण ग्रामीण विधानसभा जिल्हाध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. प्रल्हाद म्हात्रे यांची डोंबिवली विधानसभा जिल्हा संघटक, तुषार पाटील यांची कल्याण ग्रामीण विधानसभा जिल्हा संघटक, संदेश पाटील यांची डोंबिवली विधानसभा अध्यक्ष, विनोद पाटील यांची कल्याण ग्रामीण विधानसभा अध्यक्ष, तर अरुण जांभळे यांची डोंबिवली विधानसभा व कल्याण ग्रामीण विधानसभा जिल्हा सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय योगेश पाटील, राजू पाटील, प्रशांत गावड आणि भाग्येश इनामदार यांच्यावरही विविध जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत..Mumbai Rain: मुंबईत मुसळधार पाऊस! पवई तलाव ओव्हरफ्लो, ७ जलाशयातील पाणीसाठ्याबाबत मोठी अपडेट समोर.मनसे पक्ष प्रमुख राज ठाकरे यांच्याहस्ते यां पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदाच्या जबाबदाऱ्या नियुक्ती पत्र देऊन सोपविण्यात आल्या. यावेळी मनसे नेते राजू पाटील हे उपस्थित होते. माजी आमदार पाटील यांच्या निर्णयानुसार यां बदल्या करण्यात आल्या आहेत..नियुक्तीपत्रात नव्या पदाधिकाऱ्यांना पक्षाची ध्येय-धोरणे तळागाळापर्यंत पोहोचविणे, संघटना अधिक मजबूत करणे आणि शिस्तीला प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच समाजात पक्षाची सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. सर्व नियुक्त्या एक वर्षासाठी करण्यात आल्या असून, कामगिरीचा आढावा घेतल्यानंतरच पुढील मुदतवाढीचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे..Mumbai Local: प्रवाशांची सुरक्षा कोणाच्या भरोशावर? मुंबई लोकलमध्ये आरपीएफ आणि जीआरपी कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा; २,५५९ पदे रिक्त .राज्यात सध्या विविध पक्षांकडून संघटनात्मक बदल आणि नव्या राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव सुरू असताना मनसेनेही कल्याण-डोंबिवलीतील संघटन अधिक सक्षम करण्यासाठी ही मोर्चेबांधणी केल्याचे मानले जात आहे. विशेषतः स्थानिक पातळीवर पक्षाची ताकद वाढविणे, कार्यकर्त्यांना सक्रिय करणे आणि जनसंपर्क अधिक प्रभावी करणे, या उद्देशाने नव्या टीमकडे पाहिले जात आहे. त्यामुळे मनसेच्या या संघटनात्मक बदलांकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.