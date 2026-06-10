White Line Controversy: घाटकोपरमधील अनेक सोसायटीत पांढऱ्या पट्ट्या, नवा व्हिडीओ समोर; मनसेनं दिला इशारा

मुंबई : मुंबईतील घाटकोपर येथे जैन कुटुंबाकडून जैन धर्मगुरू आणि साध्वींच्या आगमनासाठी रस्त्यावर पांढऱ्या रंगाची पट्टी मारण्यात आली आहे. मात्र या पांढऱ्या पट्टीमुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकरणावर इन्फ्लुएन्सर प्रसाद वेदपाठक यांनी एक व्हिडीओ व्हायरल केला असून मनसेकडूनही कडक इशारा देण्यात आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, घाटकोपरमधील एका सोसायटीच्या आवारात जैन कुटुंबाने रस्त्यावर पांढऱ्या रंगाची पट्टी रंगवली आहे. यावर प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर, कंटेंट क्रिएटर आणि युट्यूबर प्रसाद वेदपाठक याने संताप व्यक्त करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ज्यामध्ये रस्त्यांवरील या पांढऱ्या पट्ट्यामुळे त्याच्यासह त्याची पत्नी आणि आईच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचा दावा त्यांनी केला आहे..T20 Mumbai League: सूर्यकुमार यादवचे अम्पायरसोबत भांडण; वानखेडे स्टेडियमवर हायव्होल्टेज ड्रामा, संघ हरला अन्... .घाटकोपरमधील या प्रकारची पोस्ट प्रसाद वेदपाठक यांनी सोशल मीडियावर व्हायरल केली आहे. ज्यामध्ये प्रसाद वेदपाठक स्वतः राहत असलेल्या सोसायटीत मारलेल्या पांढऱ्या पट्ट्यामुळे त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. राहत्या सोसायटीच्या आवारात जैन साध्वींसाठी एका जैन कुटुंबीयांनी कोणतीही परवानगी न घेता, पांढरी पट्टी मारली आहे. यापूर्वी फक्त सोसायटीच्याच आवारात नाहीतर घाटकोपरमधील फुटपाथवर असे पांढरे पट्टे मारले असल्याचा दावा प्रसाद यांनी केला असून, याबाबतचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केले आहेत..दरम्यान, जैन धर्मगुरूंसाठी रस्त्यावर मारण्यात आलेली पट्टीवर धार्मिक मान्यता पाळायच्या असतील तर त्या घरी पाळाव्यात असे म्हणत सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारच्या कृत्यावर प्रसादने आक्षेप नोंदवला. तसेच ही पट्टी लवकरात लवकर हटवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली असून आता त्या पांढऱ्या पट्टीवर रंगकाम करून पट्टी हटवण्यात आल्याचंही प्रसाद वेदपाठकनं व्हिडीओ शेअर करुन सांगितले आहे..T20 Mumbai League 2026: संघाला गरज असताना श्रेयस अय्यर अपयशी ठरला; सरफराज खानच्या संघाने दणदणीत विजय मिळवला.मनसेचा इशाराघाटकोपरमधील जैन कुटुंबानं सोसायटीच्या आवारात मारलेल्या पांढऱ्या रंगाच्या पत्त्यावर मनसेकडून प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत 'पांढऱ्या पट्ट्या मारून सांस्कृतिक दहशतवाद परसवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांची या पुढे तोंड काळी करण्यात येतील, असा इशारा दिला आहे..जैन समाजाचा दावातथापि, जैन धर्मगुरू अनवाणी चालत असल्याने उन्हामुळे त्यांच्या पायांना त्रास होऊ नये, यासाठी रस्त्यांवर ही पांढरी पट्टी रंगवण्यात आली, असा दावा जैन समाजातील सदस्यांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.