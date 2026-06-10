मुंबई

White Line Controversy: घाटकोपरमधील अनेक सोसायटीत पांढऱ्या पट्ट्या, नवा व्हिडीओ समोर; मनसेनं दिला इशारा

Jain Community White Line Controversy : घाटकोपरमधील अनेक सोसायटीत पांढऱ्या पट्ट्या रंगवण्यात आल्यामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. यावर इन्फ्लुएन्सर प्रसाद वेदपाठक आणि मनसेकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
Jain Community White Line Controversy

Jain Community White Line Controversy

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबईतील घाटकोपर येथे जैन कुटुंबाकडून जैन धर्मगुरू आणि साध्वींच्या आगमनासाठी रस्त्यावर पांढऱ्या रंगाची पट्टी मारण्यात आली आहे. मात्र या पांढऱ्या पट्टीमुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकरणावर इन्फ्लुएन्सर प्रसाद वेदपाठक यांनी एक व्हिडीओ व्हायरल केला असून मनसेकडूनही कडक इशारा देण्यात आला आहे.

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