मनसेच्या पदाधिकाऱ्याला मारहाण, भाजप आमदाराची मागायला लावली माफी; व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानं खळबळ

मनसेच्या पदाधिकाऱ्याला भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी मारहाण केल्याची घटना उरणमध्ये घडलीय. गुरुवारी रात्री ही घटना घडली असून यानंतर तणावाचं वातावरण निर्माण झालंय. भाजप आमदार महेश बालदी यांच्या विरोधात बोलल्यानं माफी मागायला लावल्याचा व्हिडीओसुद्धा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. मनसे कार्यकर्त्याला त्याच्या आईसमोरच मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येतोय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, मनसेचे पदाधिकारी असलेले सतीश पाटील यांना त्यांच्या आईसमोरच मारहाण करण्यात आली. उरणचे स्थानिक आमदार महेश बालदी यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधान केल्यानं ही मारहाण केली असल्याचं मनसे पदाधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे..Ahilyanagar : भाजप नेत्यानं लग्नासाठी तगादा लावला, नर्तिकेनं आयुष्य संपवलं; पत्नीनं लढवलीय नगरपरिषदेची निवडणूक.मारहाणीनंतर भाजप आमदार महेश बालदी यांची माफीही मागायला लावली. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आला. या प्रकरणी मनसे पदाधिकाऱ्यानं उरण पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केलीय. या घटनेनं उरणमध्ये खळबळ उडाली असून सध्या तणावपूर्ण वातावरण आहे. दरम्यान, या प्रकरणी भाजप आमदार महेश बालदी यांची प्रतिक्रिया समजू शकलेली नाही..वरळीत ठाकरे गट-भाजप कार्यकर्ते भिडले; कामगार संघटनेच्या कामगारांत धक्काबुक्की वरळी परिसरातील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये कामगार संघटनेचा फलक लावण्यावरून शिवसेना (ठाकरे गट) कामगार संघटना आणि भाजपप्रणित कामगार संघटना यांच्यात वाद पेटला. शिवसेनेची मान्यताप्राप्त संघटना असून भाजपच्या संघटनेने फलक लावण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर दोन्ही पक्षांच्या संघटनेचे कार्यकर्ते आमनेसामने आले. पोलिसांच्या हस्तक्षेपामुळे वाद तात्पुरता मिटला असला तरी निवडणुकीत त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..वादाचे कारण राजकीयमुंबईतील वरळी या मतदारसंघात शिवसेना ठाकरे पक्षाचे वर्चस्व आहे. भाजपने येथे मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. आजच्या राड्याला याच वादाची किनार असल्याचे बाेलले जात आहे. यापूर्वीही दोन्ही युनियनमध्ये वाद झाल्याचे कामगारांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.