Riya Ahir: सतत धमक्या आणि शिवीगाळ, मुंबई पोलिसांची गाडी अडवणाऱ्या रिया अहिरचा ऑनलाईन छळ; सायबर सेलकडे धाव

मुंबई : नीट पेपरफुटी प्रकरणी दिल्लीत सुरु असणाऱ्या आंदोलनाचे पडसाद मुंबईतही पडत होते. मुंबईतील दादर येथे शिवाजी पार्कमध्ये आंदोलन केले जात असताना यावेळी रिया अहिर या तरुणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत होता. मुंबईतील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांना रिया अहिर (२७) पोलिसांच्या व्हॅनसमोर ठामपणे उभी राहिली. या घटनेचा व्हिडिओ सर्वत्र पसरताच रिया रातोरात आंदोलनाचा सर्वात लोकप्रिय चेहरा बनली. मात्र एकीकडे वाहवाह केली जात असताना दुसरीकडे तिचे ट्रोलिंग आणि मानसिक छळ केले जात असल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, २२ जुलैच्या आंदोलनाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर, रियाला सतत ट्रोलिंग, ऑनलाइन गुंडगिरी, बदनामी आणि चारित्र्यहननाच्या प्रयत्नांना सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप तिने केला आहे. रियाला ऑनलाइन शिवीगाळ केली जात असून तिच्या चारित्र्यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. त्यामुळे या दोषी सोशल मीडिया वापरकर्ते आणि खात्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची आणि एफआयआर दाखल करण्याची मागणी रियाने सायबर सेलमध्ये तक्रार दाखल करताना केली आहे..Mumbai News: आता मुंबईकरांना नो टेन्शन! १० टक्के पाणीकपातीचं संकट दूर होणार, कधीपासून? तारीख आली समोर .पोलीस तक्रारीनुसार रिया अहिरने सांगितले की, व्हिडिओ व्हायरल झाल्यापासून सोशल मीडियावर काही लोकांकडून तिला लक्ष्य केले जात आहे. ज्यामध्ये तिचा सतत छळ केला जात असून तिला ऑनलाइन शिवीगाळ केली जात आहे. तसेच चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. सध्या हे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर घडत आहे, पण भविष्यात याचे रूपांतर गंभीर शारीरिक धमक्यांमध्ये होऊ शकते, अशी चिंता तिने यावेळी व्यक्त केली..Kalyan News: कल्याणमध्ये मद्यधुंद तरुणाचा पोलिसावर हल्ला, काठीने जबर मारहाण; सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल.दरम्यान, महाराष्ट्र सायबर सेलला रिया अहिरची ऑनलाइन तक्रार मिळताच अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक तपास सुरू केला आहे. सोशल मीडिया हँडल आणि अश्लील कमेंट्सची पडताळणी केल्यानंतर, कायद्याच्या तरतुदींनुसार आरोपीवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.