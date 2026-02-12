Mokhada News : मोखाड्यातील बालकांनी अनुभवले मंत्रालय, मंत्र्यांशी मारल्या दिलखुलास गप्पा; परिवर्तन संस्थेचा पुढाकार

मोखाडा : ता. पालघर जिल्ह्यातील मोखाड्यासारख्या आदिवासी अतिदुर्गम भागातील शाळकरी बालकांना लोकशाही प्रणालीची माहीती व्हावी म्हणून परिवर्तन महिला संस्थेने त्यांना निवडणुकीचे धडे दिले. त्यातुन त्यांची निवडणूक घेत बालपंचायत स्थापन केली. बालवयातच त्यांना मंत्रालय तसेच मंत्र्यांच्या प्रत्यक्ष भेटीचा व संवादाचा अनुभव यावा म्हणून परिवर्तन महिला संस्थेने या बालपंचायतीची मंत्रालय वारी घडवून आणण्याचा अनोखा उपक्रम राबविला आहे. .मोखाड्यातील आसे आणि मोऱ्हाडा ग्रामपंचायत हद्दीतील प्राथमिक शाळेतील 1 ते 8 वर्गातील 16. बालपंचायत सदस्य व 10 परिवर्तन संस्थेच्या सदस्यांनी महिला बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांची मंत्रालयात भेट घेतली आहे. दरम्यान मुलांनी त्यांच्या गावातील मुलांच्या, त्यांच्या शाळांच्या विविध प्रश्नांवर प्रकाश टाकला. अगदी शाळेमध्ये शौचालयांची उपलब्धी ते गावातील बालविवाह थांबवण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न या सर्वांवर विस्तृत चर्चा मंत्र्यांबरोबर केली आहे.मुलांचा आत्मविश्वास, स्वतःच्या गावाप्रती असलेले प्रेम आणि मुलांच्या प्रश्नाबाबत असलेली जागृती यांचे मंत्री आदिती तटकरे यांनी कौतुक केले. *परिवर्तन महिला संस्था* करत असलेल्या या बालपंचायतीच्या कामाचा उल्लेख करत, "अशा कामाची पूर्ण देशभरात गरज आहे आणि याच प्रक्रियेमुळे एक सजग, जागृत आणि देशाप्रती प्रेम आणि कर्तव्याची भावना असलेला व्यक्ती निर्माण व्हायला मदत होईल." असे मत व्यक्त केले आहे..Latest Marathi News Update : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....बालपंचायत मोऱ्हांडाबालसरपंच - गौरी हरिदास भडांगेबाल उपसरपंच - संदीप काशिनाथ घाटाळबालपंचायत स्वामीनगरबालसरपंच - कामिना संतोष वाजेबाल उपसरपंच - सिद्धार्थ भालचंद्र काळेमोखाडा तालुक्यातील मोऱ्हांडा आणि आसे ग्रामपंचायत मध्ये एकूण 7 बालपंचायत संस्थेने स्थापन केल्या आहेत. मोऱ्हांडा ग्रामपंचायत मध्ये तुळ्याचापाडा,शेरीचापाडा,मोऱ्हांडा या गावात बालपंचायत आहेत. आसे ग्रामपंचायत मध्ये स्वामीनगर, आसे,ब्राह्मणगाव, कुंभीपाडा या गावात बालपंचायत आहेत..बालपंचायत मध्ये 105 मुले आहेत.परिवर्तन महिला संस्थेच्या माध्यमातून त्यांना जीवन कौशल्य विकास या उपक्रमाचे प्रशिक्षण दिले जाते. ग्रामपंचायत बरोबर संपर्क करून त्यांच्या बालग्रामसभा लावण्यात येतात मूल शाळेच्या, गावाच्या समस्या बोलतात, त्यामुळे त्यांना बालवयातच गावगाड्याची जाणं होऊ लागली आहे..बालपंचायत मोऱ्हांडाचे बालसरपंच - गौरी हरिदास भडांगे, बाल उपसरपंच - संदीप काशिनाथ घाटाळ, बालपंचायत आसे स्वामीनगरचे बालसरपंच - कामिना संतोष वाजे ,बाल उपसरपंच - सिद्धार्थ भालचंद्र काळे यांसह बालपंचायत सदस्य व परिवर्तन महिला संस्थेचे.वर्षा ताई (कार्यध्यक्ष) परचुरे, प्राजक्ता ताई , भास्कर देवळे, दिलीप बुरंगे, देवराम वाजे, माधुरी पाधीर, मनोज देवळे, नेहा भोये,गीता गावित. यांसह मुलांनी मोखाडा ते मंत्रालय हा प्रवास मजेत केला. तसेच पूर्ण मंत्रालय फिरून त्याची माहितीही घेतली. मुख्यमंत्री कार्यलयालाही भेट दिली. मोखाड्यातील बालपंचायतच्या सरपंच, सदस्यांची ही मंत्रालय व मंत्र्यांची एक भेट, नव्या राजकीय प्रवासाची नांदी ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.