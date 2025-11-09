Mokhada News : सायदे ग्रामपंचायतीमधील गॅस्ट्रोची साथ आटोक्यात; आरोग्य यंत्रणेच्या ऊपाययोजनांना यश!

सायदे : जोगलवाडी ग्रामपंचायत हद्दीतील बोरशेती येथे नागरीकांना प्रथम गॅस्ट्रोच्या साथीने घेरले होते. त्यापाठोपाठ या साथीने हुंड्याचीवाडी येथे डोके वर काढले होते. आठवडाभराच्या आत येथील गॅस्ट्रोच्या विळख्यात 78 रुग्ण अडकले होते. दोन्ही गावात विहिरीतील दुषीत पाणी पिल्याने, गॅस्ट्रोच्या साथीचा फैलाव झाला होता. या रूग्णांवर खोडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्र, मोखाडा ग्रामीण रूग्णालय आणि नाशिक च्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात ऊपचार करण्यात आले आहेत. यातील केवळ एका रूग्णावर नाशिक च्या रूग्णालयात उपचार सूरू असुन ईतर सर्व रूग्णांची तब्येत ठिक झाल्याने त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे..दरम्यान, आरोग्य यंत्रणेने तातडीने या गावांमध्ये एका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांचे पथक तैनात केले होते. तसेच अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्ती यांची मदत घेऊन गावातील घराघरात जाऊन सर्व्हेक्षण केले आहे. तसेच दुषीत पाण्याची विहीर सिल करून तेथील पाणी शुद्ध करण्याची प्रक्रीया राबवली आहे. त्यामुळे या दोन्ही गावातील गॅस्ट्रोची साथ आटोक्यात आली आहे. त्यामुळे येथील नागरीकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..अनियमित पाऊस, प्रदूषणामुळे आरोग्य धोक्यात.बोरशेती येथे 4 तर हुंड्याचीवाडी येथे 7 नोव्हेंबर ला शेवटचा रूग्ण आढळला होता. येथे तातडीने ऊपाययोजना केल्याने येथील साथ आटोक्यात आली आहे. सर्व रुग्णांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याने, त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे. केवळ एका रूग्णावर नाशिक सिव्हिल हॉस्पिटल मध्ये ऊपचार सुरू आहेत. मात्र, त्याची तब्येत स्थिर आहे. या ठिकाणी नियुक्त केलेले वैद्यकीय पथक अजुनही आठवडाभर कार्यरत ठेवण्यात येणार आहे. डाॅ. भाऊसाहेब चत्तर, तालुका वैद्यकीय अधिकारी, मोखाडा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.