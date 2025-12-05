Mokhada Theft : चालू विद्यूत पुरवठ्यात विद्यूत रोहीत्र चोरीला; सोलर पॅनल, पंपासह केबलची चोरी, भंगार चोर मोकाट

मोखाडा - मोखाडा तालुक्यातील मुख्य बाजारपेठ असलेल्या खोडाळा येथील 3 नंबर लाईनच्या विद्यूत पुरवठ्यासाठी बसवलेले विद्यूत रोहित्र चालू वीज पुरवठ्यात खोलून, यांतील तांब्यांची वायंडींग चोरून, भंगार माफीयांनी रात्रीच्या पोटात पोबारा केला आहे. ही घटना बुधवार 3 डिसेंबर रोजी घडली आहे..मागील दोन वर्षांतील याच ठिकाणाहून विद्यूत रोहीत्र चोरीला जाण्याची ही दुसरी घटना आहे. या घटनेची फिर्याद मोखाडा पोलिस ठाण्यात दाखल केल्याचे महावितरण कडून सांगण्यात आले आहे.मोखाडा तालुका भंगार माफीयांसाठी आंदन ठरत आहे.सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लावलेले अपघात अडथळे (क्रॅश बॅरिअर्स), दिशा फलक इत्यादी लोखंडी ऐवज चोरी पाठोपाठ, आता भंगार चोरांनी नळ पाणीपुरवठा योजनांकडे मोर्चा वळवला आहे. तालुक्यातील ग्रामपंचायत हद्दीतील सोलर पॅनल, उपसा पंप आणि केबल चोरीला जात आहेत. त्यामूळे अशा नळ योजना बंद पडलेल्या असून ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत आहे..तालुक्यातील चास, धामणशेत, कारेगाव, साखरी, डोल्हारा व दुधगाव या सहा ग्रामपंचायत हद्दीतील नळ योजनांचे साहित्य चोरीला गेलेले आहे. चास व धामणशेत येथील केबलची 2 वेळेस चोरी झालेली आहे. तर साखरी, डोल्हारा, कारेगाव आणि दुधगाव येथील केबल आणि पंप चोरट्यांनी लंपास केला आहे.त्यामूळे येथील सौर उर्जेवर चालणारी नळपाणी पुरवठा योजना बंद पडलेल्या आहेत. खोडाळा येथील विद्यूत रोहीत्र चोरीमुळे येथील पाणीपुरवठा योजना बंद पडणार असून पर्यायाने ग्रामस्थांना कृत्रिम पाणी टंचाईशी सामना करावा लागणार आहे..भंगार माफीयांसाठी मोखाडा तालुका हा उत्पन्नाचे साधन ठरला असून यापूर्वी लाखो रुपयांचे अपघात अडथळे, दिशा दर्शक फलक, विद्यूत रोहित्र आदी किंमती साहित्याची चोरी झालेली आहे. यात क्रॅश बॅरिअर्स अर्थात अपघात अडथळ्यांची सातत्याने चोरी होत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नट बोल्ट ऐवजी वेल्डिंग करून क्रॅश बॅरिअर्स बसवले होते..त्यावरही कडी करुन चोरट्यांनी तेही बेमालूमपणे कापून लंपास केलेले आहेत. दरवर्षी सातत्य ठेवून क्रॅश बॅरिअर्स ची चोरी होवून लाखो रुपयांचा माल हडप केला आहे. मात्र तरीही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दरवर्षी क्रॅश बॅरिअर्स बसवले जात आहेत. त्यामूळे भंगार माफीयांसाठी मोखाडा तालुका हा आयतेच आंदन ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.