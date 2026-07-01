Mumbai Local: माकडाच्या हट्टापुढे रेल्वेही थांबली! बोरिवलीत रेल्वे वाहतूक विस्कळीत

मुंबई : मुंबईत गेल्या २४ तासांत अनेक भागांत १०० मिमीहून अधिक पावसाची नोंद झाली असून, मुसळधार पावसामुळे शहरातील काही सखल भागांत पाणी साचले. अंधेरी सबवेमध्ये पाणी शिरल्याने काही ठिकाणी वाहतूक वळविण्यात आली. त्यातच बोरिवली स्थानकात रेल्वे रुळावर माकडाने ठाण मांडल्याने पश्चिम रेल्वेची वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली..बोरिवली स्थानकातील प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ वरील रेल्वे रुळावर माकड बसल्यामुळे पश्चिम रेल्वेची सेवा सुमारे १५ ते २० मिनिटे प्रभावित झाली. या घटनेमुळे बोरिवलीहून चर्चगेटकडे जाणाऱ्या दोन ते तीन लोकल गाड्या रद्द करण्यात आल्या. अखेर रेल्वे सुरक्षा दलाच्या (आरपीएफ) जवानांनी माकडाला रुळावरून हटवल्यानंतर रेल्वे वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली..पावसामुळे शहरातील जनजीवनावरही परिणाम झाला. अंधेरी सबवेसह काही सखल भागांत पाणी साचल्याने वाहतुकीचे मार्ग बदलावे लागले. मात्र, बेस्टची बससेवा नियमित सुरू होती. मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय सेवा काहीशा विलंबाने सुरू होत्या. दरम्यान, पहाटे ४.५२ ते ५.४५ या वेळेत हार्बर मार्गावरील ओव्हरहेड वायर तुटल्याने या मार्गावरील लोकल सेवेवरही परिणाम झाला..Mumbai Local: रेल्वे प्रशासनाचा अॅक्शन मोड! लोकलमध्ये तळीरामांवर कठोर कारवाई, 'ड्रंक अँड ट्रॅव्हल 'ची विशेष मोहीम.महापालिकेच्या माहितीनुसार, मंगळवारी सकाळी ८ ते बुधवारी सकाळी ८ या २४ तासांत पूर्व उपनगरात सरासरी १०९ मिमी, पश्चिम उपनगरात ८७ मिमी, तर शहर भागात ८६ मिमी पावसाची नोंद झाली. या कालावधीत मानखुर्द येथे सर्वाधिक १७०.४ मिमी पाऊस झाला. शहर भागात भायखळा येथे १६२.५२ मिमी, मुंबई सेंट्रल येथे १४२.४३ मिमी आणि वडाळा येथे १२७ मिमी पावसाची नोंद झाली. पश्चिम उपनगरात वांद्रे-कुर्ला संकुल परिसरात १३२.४ मिमी, बोरिवली येथे १२६ मिमी, तर दिंडोशी अग्निशमन केंद्र परिसरात १२३ मिमी पाऊस झाला..बुधवारी सकाळी ७ ते ८ या एका तासात अंधेरी पश्चिम येथे सर्वाधिक ३९ मिमी, अंधेरी पूर्व येथे ३४ मिमी आणि वांद्रे पश्चिम येथे २४ मिमी पावसाची नोंद झाली..Mumbai Local: धक्का लागला, माफी मागितली... तरी आरोपीने केला पाठलाग आणि चाकू हल्ला; मुंबई लोकलनंतर पुन्हा थरार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.