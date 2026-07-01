मुंबई

Mumbai Local: माकडाच्या हट्टापुढे रेल्वेही थांबली! बोरिवलीत रेल्वे वाहतूक विस्कळीत

Monkey on Borivali Railway Tracks Disrupts Western Railway Local Services : २४ तासांत मुसळधार पावसाने मुंबई ठप्प; अंधेरी सबवे, सखल भागांत पाणी साचल्याने वाहतूक विस्कळीत
Mumbai Local News

Monkey on Borivali Railway Tracks Delays Local Train Services

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मुंबई : मुंबईत गेल्या २४ तासांत अनेक भागांत १०० मिमीहून अधिक पावसाची नोंद झाली असून, मुसळधार पावसामुळे शहरातील काही सखल भागांत पाणी साचले. अंधेरी सबवेमध्ये पाणी शिरल्याने काही ठिकाणी वाहतूक वळविण्यात आली. त्यातच बोरिवली स्थानकात रेल्वे रुळावर माकडाने ठाण मांडल्याने पश्चिम रेल्वेची वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली.

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