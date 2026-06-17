मुंबई

Monorail: मोनोरेल सुरू होणार पण प्रवाशांच्या खिशाला कात्री, तिकीटांच्या किंमती वाढणार? नवे दर किती आणि कधीपासून लागू?

Mumbai Monorail Ticket Hike: आठ-नऊ महिन्यांपासून बंद असलेली मोनोरेल पुन्हा सुरू होणार आहे. मात्र तिकीटांच्या किंमती वाढणार असल्याची शक्यता आहे.
Monorail Ticket Price Hike

Monorail Ticket Price Hike

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : सुरक्षेच्या कारणास्तव गेल्या आठ-नऊ -महिन्यांपासून बंद असलेली मोनोरेल लवकरच सुरू होणार आहे. एमएमआरडीएने मोनोरेलमध्ये अनेक सुधारणा केल्या आहेत. त्यामुळे वाढीव खर्च भरून काढण्यासाठी एमएमआरडीएने सध्या असलेले १०-४० रुपये तिकीट १०-७० रुपये करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत; मात्र राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतरच त्याबाबतचा अंतिम निर्णय होणार आहे.

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