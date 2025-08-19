मुंबई

Monorail: मुंबईत चालती मोनोरेल मध्येच अडकली! अग्निशमन दलाकडून रेस्क्यू ऑपरेशन सुरु

Mumbai Monorail stalls between Chembur-Bhakti Park, passengers rescued: सायंकाळी ६.१५ वाजेदरम्यान चेंबूर ते भक्ती पार्क दरम्यान मोनो रेल्वे बंद पडली. प्रवाशांनी आपत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ मदतीसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या १९१६ या क्रमांकावर संपर्क साधला.
संतोष कानडे
Updated on

Mumbai Rain Updates: पावसामुळे मुंबईत एकीकडे लोकलसेवा ठप्प, दुसरीकडे रस्ते वाहतूक बंद आता चक्क मोनोरेल बंद पडल्याची घटना घडली आहे. चालती मोनोरेल बंद पडल्याने प्रवाशी घाबरले होते. त्यानंतर एक दुसरी मोनोरेल मदतीसाठी दाखल झाली. परंतु त्याचा उपयोग झाला नाही. शेवटी अग्मिशमन दलाच्या विद्युत शिडीने रेस्क्यू ऑपरेशन सुरु आहे.

