फेब्रुवारीच्या तुलनेत मार्चमध्ये मुंबईत ४७५ टक्के कोरोना रुग्णवाढ

मुंबईत मार्च महिन्यात ८८,७१० जणांना कोरोना व्हायरसची बाधा झाली. फेब्रुवारीच्या तुलनेत मार्चमध्ये मुंबईत कोरोना रुग्ण वाढीचे प्रमाण ४७५ टक्के आहे. मुंबई महापालिकेच्या डाटाच्या विश्लेषणावरुन ही माहिती समोर आलीय. फेब्रुवारी महिन्यात मुंबईत १८,३५९ कोरोना रुग्णांची नोंद झाली होती. तेच यावर्षी जानेवारी महिन्यात मुंबईत १६,३२८ जणांना कोरोनाची लागण झाली होती. फेब्रुवारीच्या तुलनेत मार्च महिन्यात मुंबईत ७०,३५१ अधिक कोरोना रुग्ण आढळले. जानेवारीच्या तुलनेत मार्चमध्ये ७२,३८२ कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली. मार्च महिन्यात कोरोनामुळे देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत २१६ रुग्णांचा मृत्यू झाला. फेब्रुवारीत कोरोनामुळे ११९ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. एकामहिन्यात मृत्यूदर वाढीचे प्रमाण १८१ टक्के आहे. पहिल्या दोन महिन्यात एकूण २३७ रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. ३१ मार्चपर्यंत मुंबईत चार लाख १४ हजार ७१४ जणांना कोरोनाची बाधा झाली. कोरोनाशी युद्ध! महाराष्ट्राला दर आठवड्याला लागणार ३५ लाख लसींचे डोस मृत्यूची संख्या ११,६८६ पर्यंत पोहोचली. ३१ मार्चपर्यंत ५१,४११ एक्टिव्ह केसेस आहेत. फेब्रुवारीच्या अखेरीस हीच संख्या ९,७१५ होती. कोरोना रुग्ण संख्या वाढल्यामुळे मुंबईत रिकव्हरी रेट ८५ टक्क्यापर्यंत खाली घसरला. फेब्रुवारीत हा रिकव्हरी रेट ९३ टक्के होता.

Web Title: In month of march more than eighty eight thousand patients in mumbai