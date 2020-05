Lockdown : पोलिसांवर हल्ले करणाऱ्या 300 पेक्षा अधिक जणांना अटक

अंधेरी : कोरोना संसर्गाला आटोक्यात आणण्यासाठी प्रशासनातर्फे लाॅकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात आहे; मात्र या अंमलबजावणीची जबाबदारी असणाऱ्या पोलिसांवरच या काळात नेहमीपेक्षा अधिक हल्ले झाले. लाॅकडाऊनमध्ये पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्या अशा 363 जणांना आतापर्यंत अटक केले आहे, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली; तर लॉकडाऊनचे उल्लघंन केल्याप्रकरणी 95 हजार गुन्हे दाखल झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. महत्वाची बातमी : यंदा पावसाळ्यात मुंबईकरांना कोरोनासोबत 'या' परिस्थितीचा देखील करावा लागणार सामना? जीवाची पर्वा न करता अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी कोरोनाशी लढत आहे; मात्र काही दुष्टप्रवृत्तीचे लोक या त्यांच्यावर हल्ला करत आहे. अशा प्रवृत्तींना ठेचून काढून कठोर कारवाई करण्याचे आदेश पोलिस विभागाला दिल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले. लाॅकडाऊन काळातील महत्वाची आकडेवारी पोलिसांवर हल्ला केल्याच्या 184 घटना.

एकूण 363 हल्लेखोरांना अटक

लॉकडाऊन उल्लघंनाचे 96 हजार गुन्हे दाखल

एकूण 18 हजार 722 जणांना अटक दंडात्मक कारवाई 3 कोटी 51 लाख 38 हजार 694 रुपये वसूल

लॉकडाऊन काळात 100 नंबरवर तब्बल 84 हजार 945 नागरिकांचे कॉल

हातावर क्वारंटाईनचा शिक्का घेऊन फिरणाऱ्या 642 लोकांना पोलिसांनी हुडकून काढून त्यांना विलगिकरण कक्षात पाठवले

कोरोना रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या 2 लाख 11 हजार 538 लोकांना क्वांरटाईन केले

वाहतूक उल्लंघनाचे 1279 गुन्हे; 53 हजार 71 वाहने जप्त

बेकायदेशीर वास्तव्याचे 16 परदेशी नागरिकांवर गुन्हे

चार पोलिसांचा कोरोनामुळे मृत्यु. यात मुंबईतील 3 आणि पुण्यातील 1

राज्यात 42 पोलिस अधिकारी, आणि 494 पोलीस कर्मचारी कोरोनाबाधित

राज्यात 4 हजार 808 रिलीफ कॅम्प

राज्यात 4 हजार 808 रिलीफ कॅम्प

या कॅम्पमध्ये 4 लाख 42 हजार 298 लोकांची व्यवस्था

कोरोना हद्दपार करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक नागरिकांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. लॉकडाऊनचे नियम शिथिल केल्या म्हणून कोरोना संपला असे नाही. त्यामुळे नागरिकांनी सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क लावून नियम पाळण्याची नितांत आवश्यकता आहे. - अनिल देशमुख, गृहमंत्री

