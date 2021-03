मुंबईत काय आहे आजची कोरोनाची स्थिती, जाणून घ्या...

मुंबई - मुंबईत आज एकूण 4758 नवीन कोरोना रुग्ण सापडले आहेत, तर आज 10 मृत्यूंची नोंद झाली आहे. सक्रिय रुग्ण ही वाढले असून मुंबईतील सक्रिय रुग्णांनी 49,167 हजारांचा टप्पा गाठला आहे. सक्रिय रुग्ण वाढत असल्याने चिंता ही वाढली आहे. मुंबईत आज तब्बल 4758 नवीन रुग्ण आढळल्याने कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 4,09,320 वर पोहोचला आहे. तर दिवसभरात 10 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने मृतांचा आकडा 11 हजार 671 वर पोहोचला आहे. दरम्यान 3034 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून आतापर्यंत 3,47,530 रुग्णांनी कोरोनाला हरवले आहे. मुंबईत सध्या 49,167 सक्रिय रुग्ण विविध रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 85 टक्के आहे.

कोरोना रुग्ण वाढीचा सरासरी दर - 1.34 टक्के आहे. तर रुग्ण दुपटीचा कालावधी कमी होऊन 50 दिवसांवर आला आहे. आतापर्यंत 40,41,810 कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या. मुंबईत सक्रिय रुग्णांमध्ये एका महिन्यात 37 हजारांनी वाढ मुंबईत आज मृत झालेल्या 6 रुग्णांना दीर्घकालीन आजार होते. मृत्यू झालेल्यांमध्ये 06 पुरुष तर 04 महिला रुग्णांचा समावेश होता. 1 रुग्ण 40 वयाच्या खालील तर 2 रुग्ण 40 ते 60 वयाच्या दरम्यान व 7 रुग्णांचे वय 60 वर्षाच्या वर होते. कल्याण-डोंबिवलीत कोविंड सेंटरवर दारु पार्टी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई मुंबईत 69 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले असून सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 602 इतकी आहे. बाधित रूग्णांच्या संपर्कात येणा-या व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात 22,734 अति जोखमीचे व्यक्ती आले आहेत. आज कोविड काळजी केंद्र 1 मध्ये 897 अति जोखमीचे संपर्क उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. धारावीत 37 नवे रुग्ण

धारावीत आज 37 नवीन रुग्ण सापडले असून एकूण रुग्णांची संख्या 4871 वर पोहोचली आहे. तर 525 सक्रिय रुग्ण आहेत. दादर मध्ये आज सर्वाधिक 84 नव्या रुग्णांची भर पडली असून एकूण रुग्णांची संख्या 6020 वर झाली आहे तर 773 सक्रिय रुग्ण आहेत. माहीम मध्ये 57 रुग्ण सापडले असून एकूण रुग्ण 6091 इतके झाले आहेत. तर 891 सक्रिय रुग्ण आहेत. जी उत्तर मध्ये आज 178 नव्या रुग्णांची भर पडली असून एकूण रुग्णसंख्या 16982 झाली आहे.



Web Title: More than four thousand new covid patients found in mumbai