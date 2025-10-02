Mumbai News: देवी विसर्जनासह दसऱ्यानिमित्त मुंबईत कडेकोट बंदोबस्त; कशी असेल सुरक्षा?

मुंबई : विजयादशमीचा उत्साह, देवींच्या मूर्तींचे विसर्जन आणि राजकीय पक्षांचे दसरा मेळावे, या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी शहरात गुरुवारी (ता. २) कडेकोट बंदोबस्त ठेवला आहे. या वेळी शहरात २० हजारांहून अधिक पोलीस मनुष्यबळ मुंबईच्या रस्त्यांवर असेल. .विसर्जन स्थळांसोबत, शिवाजी पार्क आणि बीकेसी येथील राजकीय मेळावा स्थळे, शहरातील संवेदनशील वस्त्यांवर अधिकचा बंदोबस्त नेमण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. या बंदोबस्तासाठी सात अतिरिक्त आयुक्त, २६ उपायुक्त, ५२ सहायक पोलीस आयुक्त, २,८९० पोलीस अधिकारी आणि १६,५५२ पोलीस अंमलदार शहरभर तैनात करण्यात आले आहेत..KDMC: डोंबिवलीची स्वतंत्र महानगरपालिका करावी, फलकाने वेधले लक्ष; पालिका निवडणुकांच्या तोंडावर चर्चांना उधाण .तसेच महत्त्वाच्या ठिकाणी जलद प्रतिसाद पथक, दंगल नियंत्रण पथक, डेल्टा, कॉम्बॅक्ट आणि होमगार्ड यांचीही मदत घेतली जाणार आहे. नागरिकांना आवाहन करताना मुंबई पोलिसांनी सांगितले की, ‘गर्दीच्या ठिकाणी संयम बाळगावा, बेवारस वस्तू आढळल्यास त्वरित पोलिसांना कळवावे.’तसेच नियमांचे पालन करून उत्सव जल्लोषात व सुरक्षिततेने साजरा करावा. आवश्यक प्रसंगी १०० किंवा ११२ या पोलिस हेल्पलाइनवर संपर्क साधावा,’ असेही आवाहन केले आहे..मुंबईत आज शांती मार्चराष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि लाल बहादूर शास्त्री यांच्या जयंतीनिमित्त गुरुवारी (ता. २) सकाळी शांतता मार्चचे आयोजन करण्यात आला. हा मार्च फोर्ट येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून मंत्रालयजवळील राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यापर्यंत काढला जाणार आहे. यामध्ये महाविकास आघाडीसह समविचारी सामाजिक संस्था, संघटना सहभागी असल्याची माहिती मुंबई काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस यांनी दिली..Shivsena Dasara Melava: मेळावे शेतीप्रश्नावर गाजणार! ठाकरे-शिंदे यांच्यात होणार आरोप-प्रत्यारोप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.