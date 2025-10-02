मुंबई

Mumbai News: देवी विसर्जनासह दसऱ्यानिमित्त मुंबईत कडेकोट बंदोबस्त; कशी असेल सुरक्षा?

Dussehra Festival: दसरा, देवी मूर्तींचे विसर्जन आणि राजकीय पक्षांचे दसरा मेळावे यानिमित्त मुंबईत कडेकोट बंदोबस्त ठेवला आहे. उत्सव जल्लोषात व सुरक्षिततेने साजरा करावा, असे आवाहनही केले आहे.
मुंबई : विजयादशमीचा उत्साह, देवींच्या मूर्तींचे विसर्जन आणि राजकीय पक्षांचे दसरा मेळावे, या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी शहरात गुरुवारी (ता. २) कडेकोट बंदोबस्त ठेवला आहे. या वेळी शहरात २० हजारांहून अधिक पोलीस मनुष्यबळ मुंबईच्या रस्त्यांवर असेल.

