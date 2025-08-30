मुंबई

Mumbai Local: २००हून अधिक लोकल फेऱ्या वाढणार, प्रवाशांना दिलासा मिळणार; रेल्वे प्रशासनाची योजना काय?

Local Train Update: विरार-डहाणू दरम्यान सुरू असलेले रेल्वे चौपदरीकरणाचे काम २०२७ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर या मार्गावर दररोज दोनशेहून अधिक लोकल फेऱ्या वाढवण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Local Train Update
Local Train UpdateESakal
Mansi Khambe
Updated on

कासा : विरार-डहाणू दरम्यान सुरू असलेले रेल्वे चौपदरीकरणाचे काम २०२७ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर या मार्गावर दररोज दोनशेहून अधिक लोकल फेऱ्या वाढवण्यात येणार आहेत. यामुळे या परिसरातील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
railway
Mumbai
Local Train
Mumbai Local Train
Railway Administration
Railway Department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com