Mumbai Local: २००हून अधिक लोकल फेऱ्या वाढणार, प्रवाशांना दिलासा मिळणार; रेल्वे प्रशासनाची योजना काय?

कासा : विरार-डहाणू दरम्यान सुरू असलेले रेल्वे चौपदरीकरणाचे काम २०२७ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर या मार्गावर दररोज दोनशेहून अधिक लोकल फेऱ्या वाढवण्यात येणार आहेत. यामुळे या परिसरातील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..सध्या विरार-डहाणू दरम्यान केवळ सहा ते सात लोकल गाड्या धावत असून, लाखो प्रवाशांसाठी ही सेवा अत्यंत अपुरी ठरत आहे. दररोज होणारी प्रचंड गर्दी लक्षात घेता, अनेक वर्षांपासून प्रवासी लोकल फेऱ्या वाढवण्याची मागणी करत आहेत. परंतु दोनच ट्रॅक असल्याने ही मागणी रेल्वेला पूर्ण करणे शक्य नव्हते. यासाठी चौपदरीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे..Maratha Protest: मुंबईचं नाक पकडलं तरच आरक्षणाचं तोंड उघडेल, आंदोलकांचा निर्धार.मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनच्या (एमआरव्हीसी) माध्यमातून पश्चिम रेल्वेचा विरार-डहाणू चौपदरीकरण प्रकल्प राबवला जात आहे. आतापर्यंत सुमारे ४१ टक्के काम पूर्ण झाले असून, प्रकल्पाला आता गती मिळाल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. .या मार्गिकेवर चौपदरीकरण पूर्ण झाल्यानंतर चर्चगेट-डहाणू आणि विरार-डहाणू दरम्यान लोकल सेवा मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहेत. प्रवाशांच्या वाढत्या संख्येला दिलासा देण्यासाठी दररोज दोनशेहूनअधिक लोकल फेऱ्या वाढवण्याची योजना आहे, असे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..औषधांच्या पाकिटांवर लाल रेषा का असते?.प्रवास होणार सुखकरसध्या मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात खड्ड्यांमुळे वाहतूक कोंडी होत असून, प्रवासी, व्यापारी व नोकरदार वर्गातील सुमारे ८० टक्के लोक रेल्वे प्रवास करतात. त्यामुळे लोकल सेवांचा विस्तार झाल्यास प्रवास आणखी सुखकर आणि सोयीस्कर होईल, अशी अपेक्षा प्रवाशांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.