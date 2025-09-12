Mumbai Crime: मोबाईल चोरांची दहशत! गणेशोत्सवात दोन हजारांपेक्षा अधिक लंपास

मुंबई : शहरात गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला गेला. या ११ दिवस गर्दी खेचणाऱ्या उत्सवात अधिकाधिक मोबाईल चोरट्यांकडून लांबविण्यात आले. गणेश मूर्तींच्या आगमनापासून विसर्जन मिरवणुकांपर्यंत शहरात दोन हजारांहून अधिक मोबाईल चोरीला गेल्याचा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे..ऑनलाईन आर्थिक व्यवहार प्रणाली सुरू झाल्यानंतर पाकीट मारण्याच्या घटना कमी होऊ लागल्या, त्यामुळे संघटित टोळ्यांची उपासमार सुरू झाली. सोनसाखळी चोरांचा उपद्रव कमी झाला, मात्र मोबाईल चोर मात्र त्यास अपवाद ठरले आहेत..नेहमी पेट्रोल पंप का म्हणतात, डिझेल पंप का नाही? वाचा मनोरंजक उत्तर....'सीईआयआर’मुळे विश्वासपूर्वी चोरलेले मोबाईल आयएमइआय क्रमांक मिटवून पुन्हा ते विकले जात, त्यामुळे केंद्र सरकारने सेंट्रल इक्विपमेंट आयडेंटिटी रजिस्टर(सीइआयआर) पोर्टल सुरू केले.चोरी झालेल्या मोबाईल फोनमध्ये चोरट्याने किंवा तो विकत घेणाऱ्याने दुसरे सीम कार्ड घालताच त्याबाबतची सूचना पोर्टलद्वारे पोलिसांना मिळते.यामुळे पोलीस तो मोबाईल जप्त करू शकतात. त्यामुळे मोबाईल परत मिळण्याचा विश्वास नागरिकांमध्ये निर्माण झाला आहे. या पोर्टलमुळे मोबाईल चोरीचे प्रमाण कमी झाले..का होते मोबाईल चोरी?मुंबई पोलिसांच्या निरीक्षणानुसार अंमली पदार्थांसह अन्य व्यसने भागवण्यासाठी मोबाईल चोरी वाढली. अलीकडे ऑनलाईन गेमच्या व्यसनात बुडालेल्या आणि कर्जबाजारी झालेल्या तरुणांनीही मोबाईल चोरी केल्याचे अनेक कारवायांमधून उघड झाले आहे. चोरीचे मोबाईल चटकन विकत घेतले जातात, हमखास पैसे मिळतात, या भावनेतून चोरी वाढते आहे..फेसबुक, इन्स्टाग्राम की ट्विटर! सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सर्वाधिक कमाई कुठून होते? .पोलिसांच्या सूचनागर्दीत चोर असणारच असा विचार करून आपल्या मोबाईलची काळजी घ्यावीदुकानातून, सीलबंद खोक्यातलाच मोबाईल विकत घ्यावास्वस्तात मोबाईल देतो, या प्रलोभनास बळी पडू नये.६२ कोटींचे मोबाईलरेल्वे पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार गेल्या अडीच वर्षांत मुंबई विभागाच्या हद्दीत तब्बल ३० हजारांहून अधिक मोबाईल चोरीला गेले. चोरी झालेल्या या मोबाईलची एकूण किंमत ६२ कोटींहून अधिक असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे शहरात दिवसाकाठी आठ ते दहा फोन चोरी होत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.