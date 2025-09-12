मुंबई

Mumbai Crime: मोबाईल चोरांची दहशत! गणेशोत्सवात दोन हजारांपेक्षा अधिक लंपास

Mobile Phone Theft Case: मुंबई पोलिसांच्या निरीक्षणानुसार अंमली पदार्थांसह अन्य व्यसने भागवण्यासाठी मोबाईल चोरी वाढली. गणेशोत्सव काळात मुंबईत दोन हजारांहून अधिक मोबाईल चोरीला गेल्याची माहिती समोर आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : शहरात गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला गेला. या ११ दिवस गर्दी खेचणाऱ्या उत्सवात अधिकाधिक मोबाईल चोरट्यांकडून लांबविण्यात आले. गणेश मूर्तींच्या आगमनापासून विसर्जन मिरवणुकांपर्यंत शहरात दोन हजारांहून अधिक मोबाईल चोरीला गेल्याचा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

