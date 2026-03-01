Organ Donation: आईचा मुलासाठी धाडसी निर्णय! जटिल किडनी प्रत्यारोपणातून मुलाला मिळाले नवजीवन; तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या प्रयत्नांना आले यश..

विरार : आधुनिक किडनी उपचार क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण यश नोंदवत मीरा रोड येथील वॉकहार्ट हॉस्पिटल्समध्ये 28 वर्षीय युवकावर अत्यंत गुंतागुंतीची आणि उच्च जोखमीची एबीओ-असंगत (रक्तगट न जुळणारी) किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पडली. सदर युवक एंड-स्टेज रीनल डिसीज (किडनी निकामी होण्याची अंतिम अवस्था) आणि क्रॉनिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा (ITP) या गंभीर आजारांनी ग्रस्त होता. यापूर्वी त्याची प्लीहा (स्प्लीन) काढण्याची शस्त्रक्रिया झाली होती. त्यानंतर त्याचा प्लेटलेट काउंट केवळ २५,००० इतका घसरला होता, जो अत्यंत धोकादायक मानला जातो. त्यामुळे शस्त्रक्रियेदरम्यान अतिरक्तस्रावाचा मोठा धोका निर्माण झाला होता.यामध्ये आणखी एक मोठे आव्हान म्हणजे आई आणि मुलाचा रक्तगट वेगळा होता. तरीही आईने किडनी दान करण्याचा धाडसी आणि निस्वार्थ निर्णय घेतला. तिच्या या निर्णयामुळेच उपचार प्रक्रियेला नवी दिशा मिळाली..Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्गात बदल निश्चित! सोलापूर जिल्ह्यापासून नवा मार्ग, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितला कसा असेल बदल...शस्त्रक्रियेपूर्वी तज्ज्ञांच्या टीमने विशेष ‘डिसेन्सिटायझेशन’ प्रक्रिया राबवली. यामध्ये अनेक सत्रांद्वारे प्लाझ्माफेरेसिस करून शरीरातील हानिकारक अँटीबॉडी कमी करण्यात आल्या. तसेच प्रगत इम्युनोथेरपीच्या साहाय्याने प्लेटलेट्सची पातळी स्थिर ठेवण्यात आली. संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान अत्यंत काटेकोर नियोजन, अचूक शस्त्रक्रिया कौशल्य आणि शस्त्रक्रियेनंतरची बारकाईने देखरेख यामुळे प्रत्यारोपण यशस्वी झाले..या प्रत्यारोपण प्रक्रियेचे नियोजन आणि प्रतिकारशक्ती व्यवस्थापनाचे नेतृत्व कन्सल्टंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. पुनीत भुवानिया यांनी केले. त्यांनी सांगितले की, “रुग्णाच्या अनेक गुंतागुंतीच्या आरोग्य समस्यांमुळे हे प्रकरण अत्यंत आव्हानात्मक होते. मात्र योग्य नियोजन, सतत निरीक्षण आणि टीमवर्कच्या बळावर आम्ही यशस्वी परिणाम साध्य करू शकलो. .”ही शस्त्रक्रिया डॉ. जयेश धाबालिया (कन्सल्टंट युरोलॉजिस्ट, अँड्रोलॉजिस्ट आणि ट्रान्सप्लांट सर्जन), डॉ. प्रदीप प्रभाकर व्यावहारे (कन्सल्टंट युरोलॉजिस्ट, युरो-ऑन्कोलॉजिस्ट, अँड्रोलॉजिस्ट व किडनी ट्रान्सप्लांट सर्जन), डॉ. प्रकाश तेजवानी (कन्सल्टंट युरोलॉजिस्ट व अँड्रोलॉजिस्ट) आणि डॉ. आशुतोष बघेल (कन्सल्टंट युरोलॉजिस्ट, अँड्रोलॉजिस्ट व रीनल ट्रान्सप्लांट सर्जन) यांच्या तज्ज्ञ टीमने यशस्वीरीत्या पार पाडली. शस्त्रक्रियेदरम्यान अचूकता राखत आणि शस्त्रक्रियेनंतर सर्वंकष काळजी घेत रुग्णाच्या प्रकृतीत लक्षणीय सुधारणा करण्यात आली..Akola Accident: तेल्हारा शेरी फाट्यावर भीषण अपघात; माळेगावच्या तीन अल्पवयीन मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू, आयशर अन् दुचाकीची समाेरासमाेर धडक! .\rया यशस्वी प्रत्यारोपणामुळे 28 वर्षीय युवकाला नवजीवन मिळाले असून आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञान, तज्ज्ञ डॉक्टरांचे कौशल्य आणि सुयोग्य नियोजन यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून अशक्य वाटणारी आव्हानेही यशस्वीरीत्या पेलता येतात, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.