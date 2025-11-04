Motivational Stories: दहावी नापास पण जिद्दीची साथ! आदिवासी तरुणाची प्रेरणादायी झेप; एमपीएससी परीक्षेत मोठे यश

टोकावडे : मुरबाड तालुक्यातील ऐनाची वाडी येथील आदिवासी तरुण नयन विठ्ठल वाघ याने ‘स्वप्न पाहा आणि त्यासाठी झटत राहा’ हे वाक्य प्रत्यक्षात उतरवून दाखवले आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेत नयन याने अनुसूचित जमाती प्रवर्गात राज्यात १५वा क्रमांक मिळवत तालुक्याचा आणि आदिवासी समाजाचा मान उंचावला आहे. दारिद्र्य, अपयश आणि संकटांवर मात करून त्याने यश मिळवले आहे..२०१९ मध्ये नयनने ‘अधिकारी व्हायचंच’ या ध्येयाने एमपीएससीच्या तयारीला सुरुवात केली. जिजाऊ सामाजिक शिक्षण संस्थेत राहून त्याने अविरत परिश्रम घेतले. याच काळात त्याने पोलिस भरतीची तयारीही केली. मे २०२४ मध्ये तो पोलिस उपनिरीक्षक परीक्षेत उत्तीर्ण झाला; परंतु मैदानी चाचणीदरम्यान झालेल्या पायाच्या अपघातामुळे स्वप्न अपुरे राहिले. पण, नयन खचला नाही. त्याने पुन्हा जोमाने प्रयत्न सुरू ठेवले..Kalyan News: कल्याण शीळ रोडवर २ दिवस वाहतुकीत बदल, 'असे' असतील पर्यायी मार्ग.पुणे येथील आदिवासी प्रशिक्षण संस्थेत राहून एमपीएससीची तयारी करत अखेर २०२४च्या परीक्षेत राज्यात आदिवासी प्रवर्गातून १५वा क्रमांक मिळवला. त्याच्या या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल सर्व स्तरांतून अभिनंदनाचा वर्षाव होत असून, त्याचे यश ग्रामीण व आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..दहावीत नापास, तरी पदवी पूर्णनयन वाघ यांचा जन्म एका गरीब आदिवासी कुटुंबात झाला. वडील विठ्ठल वाघ शेतमजुरी करून उदरनिर्वाह करतात. नयनचे प्राथमिक शिक्षण झुगरेवाडी जिल्हा परिषद शाळेत झाले. पुढे त्याने मुरबाड तालुक्यातील कान्होळ येथील सरकारी आदिवासी आश्रमशाळेत शिक्षण घेतले. दहावीपर्यंतचा प्रवास सोपा नव्हता, पहिल्या प्रयत्नात नापास झाल्यानंतरही नयनने हार मानली नाही. चौथ्या प्रयत्नात दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्याने म्हसा हायस्कूल (ता. मुरबाड) मधून बारावी आणि कर्जत महाविद्यालयातून पदवी पूर्ण केली..प्रवासी फक्त डाव्या बाजूनेच बसमध्ये का प्रवेश करू शकतात? ही परंपरा कुणी सुरू केली?.प्रेरणादायी उदाहरणशेतमजुराचा मुलगा असलेला नयन वाघ आज आदिवासी समाजासाठी प्रेरणास्थान ठरला आहे. त्याच्या यशामुळे ऐनाची वाडी ग्रामस्थांसह मुरबाड-कर्जत परिसरात आनंदाचे वातावरण आहे. कठीण परिस्थितीतूनही यश मिळवता येते हे नयनने दाखवून दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.