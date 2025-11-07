मुंबई

Motivational Story: वडील रिक्षा चालक तर आई गृहिणी, घरची परिस्थिती बेताची... कष्टातून लेक उभी राहिली अन् सीए परिक्षेत मोठी बाजी मारली

Success Story of Rickshaw Drivers Daughter: शहापूरमध्ये एका रिक्षाचालकाची मुलगी सीए बनली असून शहापूरमधील घरांत पुन्हा दिवाळीच साजरी झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
शहापूर : घरची परिस्थिती बेताची, म्हणावे तसे शैक्षणिक वातावरणही नाही; पण कष्ट घेण्याची तयारी असेल, तर तुम्ही आकाशालाही गवसणी घालू शकता, हे शहापूरसारख्या छोट्या शहरात राहणाऱ्या साक्षी खरे हिने सिद्ध केले. जिद्द आणि चिकाटीवर ती सीए परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याने रिक्षाचालक असलेल्या वडिलांची मेहनत सार्थक ठरल्याची अनुभूती घेत आहेत.

