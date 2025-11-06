मुंबई

Sanjay Raut: '...हा आमच्या पिढीचा मंत्र होता'! हाताला सलाईन, पण बोटांमध्ये पेन धरलं; रुग्णालयातून संजय राऊतांकडून फोटो शेअर

Sanjay Raut Health News: संजय राऊतांची प्रकृती खालावली आहे. यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. यानंतर आज त्यांनी एक फोटो पोस्ट केला आहे.
Sanjay Raut Health

Sanjay Raut Health

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

खासदार संजय राऊत यांची प्रकृती गेल्या अनेक दिवसांपासून बिघडत आहे. ज्यामुळे त्यांना वारंवार रुग्णालयात दाखल करावे लागत आहे. कालही राऊत यांची प्रकृती अचानक बिघडली. त्यानंतर त्यांना मुंबईतील मुलुंड येथील फोर्टिस रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. गुरुवारी संजय राऊत यांनी सोशल मीडियावर रुग्णालयात स्वतःचा एक फोटो पोस्ट केला.

Loading content, please wait...
Sanjay Raut
Hospital
Maharashtra Politics
photo
health
hospital treatment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com