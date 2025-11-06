Sanjay Raut: '...हा आमच्या पिढीचा मंत्र होता'! हाताला सलाईन, पण बोटांमध्ये पेन धरलं; रुग्णालयातून संजय राऊतांकडून फोटो शेअर

खासदार संजय राऊत यांची प्रकृती गेल्या अनेक दिवसांपासून बिघडत आहे. ज्यामुळे त्यांना वारंवार रुग्णालयात दाखल करावे लागत आहे. कालही राऊत यांची प्रकृती अचानक बिघडली. त्यानंतर त्यांना मुंबईतील मुलुंड येथील फोर्टिस रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. गुरुवारी संजय राऊत यांनी सोशल मीडियावर रुग्णालयात स्वतःचा एक फोटो पोस्ट केला..संजय राऊत यांनी रुग्णालयात स्वतःचा एक फोटो शेअर केला आहे. ज्यामध्ये त्यांनी लिहिले आहे की एका हाताने लिहित राहावे. "हात लिहिता राहिला पाहिजे. कसेल त्याची जमीन, लिहील त्याचे वृत्तपत्र... हा आमच्या पिढीचा मंत्र होता!," त्यांनी लिहिले. या फोटोत राऊत एका हातात ड्रिपवर आहेत तर दुसऱ्या हातात ते नोटबुकमध्ये लिहिताना दिसतात..Municipal Corporation Elections: महापालिका निवडणुकांच्या तारखा जाहीर...निवडणूक आयोगापूर्वी शिंदेसेनेच्या नेत्याने केली घोषणा!.शिवसेना नेते गेल्या काही काळापासून आरोग्याच्या समस्यांमुळे त्रस्त आहेत. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्यांना उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांना गंभीर आजार असल्याचे वृत्त आहे. तज्ञ डॉक्टरांची एक टीम त्यांच्यावर सतत लक्ष ठेवून आहे. .संजय राऊत यांची प्रकृती बऱ्याच काळापासून खालावत आहे. त्यामुळेच ते रॅली किंवा सभांमध्ये क्वचितच दिसतात. अलिकडेच त्यांनी सोशल मीडियावर त्यांच्या प्रकृतीबद्दल माहिती शेअर केली. त्यांनी लिहिले की त्यांना बरे वाटत नाही. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार ते सुमारे दोन महिने सार्वजनिक जीवनापासून दूर राहतील..BJP vs Shivsena: शिंदेंना घरातच घेरण्याची भाजपची रणनीती, अंतर्गत बदल्याच्या राजकारणाने मोठी खळबळ! शिंदेसेनेचा कट्टर विरोधक निवडणूक प्रभारी.त्यांनी सांगितले की, या काळात ते कोणत्याही राजकीय कार्यक्रमांमध्ये किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणार नाहीत आणि पूर्णपणे त्यांच्या पुनर्प्राप्तीवर लक्ष केंद्रित करतील. संजय राऊत यांनी सोशल मीडियावर त्यांच्या प्रकृतीबद्दल माहिती शेअर केली तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही त्यांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि त्यांना लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.