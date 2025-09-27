Balya Mama Mhatre: भिवंडीतील रस्त्यात भ्रष्टाचार, ठेकेदारावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा; खासदार बाळ्या मामा यांची मागणी

भिवंडी : भिवंडीत वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर बनली असून मुंबई नाशिक महामार्गावर वडपा ते खारेगाव या महामार्गाच्या २४ किलोमीटर अंतराच्या रस्त्यात प्रचंड भ्रष्टाचार झाला असून, हा रस्ता बनवणाऱ्या ठेकेदारांने देशातील जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारला असून या नादुरुस्त रस्त्यामुळे रस्ते अपघातात अनेकांचा जीव गेला असून अनेकांना कायमचे अपंगत्व आले आहे. त्यामुळे या ठेकेदारावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी भिवंडी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार सुरेश म्हात्रे उर्फ बाळ्या मामा यांनी शुक्रवारी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केली आहे. .विशेष म्हणजे या रस्त्याच्या ठेका जरी मिहान एंटरप्राइजेस नावाच्या कंपनीने घेतला असला तरी या ठेक्यांमध्ये अप्रत्येक्षपणे माजी केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या मुलाचा हात असल्याने दोषी ठेकेदारांवर आजपर्यंत कोणतीही कारवाई होत नसल्याचा आरोप देखील खासदार बाळ्या मामा यांनी यावेळी केला आहे..इलेक्ट्रिक ब्रश कसे तयार झाले? वाचा इतिहास....राज्य शासनाने सुमारे ६०० किलोमीटरचा मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग अवघ्या सहा वर्षात पूर्ण केला आहे मात्र अवघ्या २४ किलोमीटरच्या वडपा खारेगाव रस्त्याचे काम अजूनही पूर्ण का होत नाही असा सवाल देखील यावेळी खासदार बाळ्या मामा यांनी केला आहे. या रस्त्याचे आपण स्वतः थर्ड पार्टी ऑडिट केले असून या रस्त्यातील ३६ हजार पॅनल पैकी केवळ २१ पॅनलचे नमुने घेतले आहेत, त्यापैकी १४ पॅनलचे अहवाल निकृष्ट निघाले आहेत..याचा अर्थ या रस्त्याचे ६६ टक्के काम निकृष्ठ असल्याचा अहवाल आपल्याकडे आला आहे. या प्रकरणी एमएसआरडीसी च्या आयुक्तांना भेटून कारवाई करण्याची मागणी केली असता तत्काळ ठेकेदाराला ब्लॅक लिस्ट करण्याचे आश्वासन दिले होते.मात्र आतापर्यंत या ठेकेदारावर कोणतीह कारवाई झाली नाही..Mumbai News: वरळीत होणार कायापालट! डेअरीच्या जागेसाठी 'एमएमआरडीए’ प्राधिकरण; राज्य सरकारकडून अधिसूचना जारी.या रस्त्यावर हायवे दिवे येथे असलेला अंडर पास पूल अत्यंत निकृष्ट असून भविष्यात पूल कोसळून अनेक नागरिकांचा जीव जाण्याची शक्यता देखील यावेळी खासदार बाळ्या मामा यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत व्यक्त केली. विशेष म्हणजे खासदार बाळ्या मामा यांच्या या शक्यतेला शिंदे सेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यासह भाजपचे आमदार किसन कथोरे यांनी या रस्त्याच्या निकृष्ठ कामाला दुजोरा दिला असल्याने भविष्यात या रस्त्याच्या ठेकेदारासह माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांच्या अडचणीत वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.