मुंबई

MPSC Paper Leak: ऋतुजाला ७८ प्रश्नांचा फायदा, आरोपींनी परीक्षार्थ्यांना दिली होती २९४ प्रश्नांची यादी

FDA Inspector Recruitment Exam Paper Leak: औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेतील २९४ प्रश्न आरोपी अधिकाऱ्यांनी आर्थिक फायद्यासाठी परीक्षार्थीना पुरवल्याचा संशय गुन्हे शाखेने वर्तवला आहे.
MPSC Paper Leak

MPSC Paper Leak

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेसाठी तज्ज्ञांकडून तयार करून घेतलेल्या संचातील २९४ प्रश्न आरोपी अधिकाऱ्यांनी चोरले आणि ते आर्थिक फायद्यासाठी परीक्षार्थीना पुरवल्याचा संशय गुन्हे शाखेला आहे.

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