MPSC Paper Leak: ऋतुजाला ७८ प्रश्नांचा फायदा, आरोपींनी परीक्षार्थ्यांना दिली होती २९४ प्रश्नांची यादी

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेसाठी तज्ज्ञांकडून तयार करून घेतलेल्या संचातील २९४ प्रश्न आरोपी अधिकाऱ्यांनी चोरले आणि ते आर्थिक फायद्यासाठी परीक्षार्थीना पुरवल्याचा संशय गुन्हे शाखेला आहे. .आरोपी अमृत पाटीलची मुलगी ऋतुजाने एका मैत्रिणीसोबत परीक्षेच्या काळात व्हॉट्सअॅपद्वारे साधलेला संवाद गुन्हे शाखेच्या हाती लागला आहे. त्यानुसार तिला परीक्षेआधी तंतोतंत किंवा नेमकी प्रश्नपत्रिका प्राप्त झाली नाही; मात्र कौटिल्य अकादमीचा संचालक प्रवीण पाटीलच्या माध्यमातून मिळालेल्या प्रश्नांपैकी ७८ प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेत आल्याचे तिने मैत्रिणीला सांगितले..Mumbai News: मुंबईत कोट्यवधींचं घर विकलं अन् घेतली बाईक! कारण काय? स्टार्टअप फाउंडरने सांगितली धक्कादायक निर्णयामागची कहाणी.दरम्यान, प्रवीण पाटील वडिलांकडे पैशांची मागणी करीत आहेत; मात्र इतकी रक्कम कुठून उभी करावी, या विचाराने तिचे वडील चिंताग्रस्त असल्याचेही तिने मैत्रिणीला सांगितले होते. ऋतुजाच्या वडिलांनी एकूण १२ लाख रुपये प्रवीण पाटीलला दिल्याची माहिती पुढे आली. अमृत पाटील आणि प्रवीण पाटील यांच्यातील दुवा असलेल्या मयूर ठाकरे नावाच्या व्यक्तीचे नाव ऋतुजाच्या व्हॉट्सअॅप संवादातून पुढे आल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले..मोबाईलची सखोल तपासणीठाकरेसह अन्य संशयितांचा शोध सुरू असून आरोपींनी हे प्रश्न कोणाकोणाला पुरवले, हे शोधून काढण्याचा प्रयत्न गुन्हे शाखा करीत आहे. त्यासाठी आरोपींच्या मोबाईलची सखोल तपासणी सुरू आहे. आरोपी प्रवीण पाटीलसह दोघांनी अलीकडेच विकत घेतलेले नवे फोन गुन्हे शाखेला दिले आहेत. परीक्षा काळात ते वापरत असलेले फोन बिघडल्याने नवे घेतल्याचा दावा त्यांनी केल्याचे समजते..Mumbai News: सी लिंकला 'तारीख पे तारीख'! 'वांद्रे-वर्सोवा'साठी चार टप्प्यांत १,४२१ दिवसांची मुदतवाढ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.