मुंबई : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (MSRDC) मुख्यालय पुढील आठवड्यात वांद्रे रिक्लेमेशन येथून दादरमधील कोहिनूर स्क्वेअर येथे हलवले जाईल. यामुळे अरबी समुद्राजवळील सुमारे २३ एकर उत्तम जमीन अदानी रिअॅल्टीद्वारे विकासासाठी उपलब्ध होईल. ही जमीन सध्या कास्टिंग यार्ड आणि एमएसआरडीसी कार्यालयासाठी वापरली जाते..कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अदानी रिअल्टीने या समुद्रकिनाऱ्यावरील भूखंड विकसित करण्याचे कंत्राट मिळवले. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये उघडलेल्या बोलींमध्ये, अदानी रिअल्टी ही सर्वाधिक बोली लावणारी कंपनी होती. ज्याने एमएसआरडीसीला २२.७९ टक्के महसूल वाटा देऊ केला. मुंबईतील एल अँड टी कंपनीने १८ टक्के हिस्सा देऊ केला. तर मेफेअर हाऊसिंगला तांत्रिक कारणांमुळे अपात्र ठरवण्यात आले..एमएसआरडीसीच्या एका अधिकाऱ्यानुसार, दादरमधील कोहिनूर स्क्वेअर येथील हे तात्पुरते कार्यालय पुढील पाच वर्षांसाठी कार्यरत राहील. या कालावधीत, एमएसआरडीसीची कार्यालये कोहिनूर स्क्वेअरच्या २१व्या, २२व्या आणि २३व्या मजल्यावर असतील आणि करारानुसार अदानी रिअॅल्टी संपूर्ण भाडेपट्टा खर्च उचलेल. एमएसआरडीसीची नवीन इमारत तयार झाल्यानंतर मुख्यालय वांद्रे रिक्लेमेशनला परत येईल..अंदाजे ४.५ दशलक्ष चौरस फूट संभाव्य विकास क्षेत्रासह, हा अंदाजे २२-२३ एकर भूखंड राज्यातील सर्वात मौल्यवान मालमत्तांपैकी एक मानला जातो, ज्याची किंमत अंदाजे ₹३०,००० कोटी आहे. हा भूखंड वांद्रे रिक्लेमेशनच्या वेगाने बदलणाऱ्या आकाशरेषेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, जिथे विविध झोनमध्ये आलिशान निवासी प्रकल्प आहेत. विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियम २०३४ अंतर्गत येथे व्यावसायिक आणि निवासी दोन्ही वापरांना परवानगी आहे..