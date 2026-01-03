मुंबई

Mumbai: वांद्रे रिक्लेमेशन मोकळे! MSRDC बाहेर, समुद्रालगतची मौल्यवान जमीन अदानी रिअ‍ॅल्टीकडे सुपूर्द; मेगा प्रकल्प येणार

Adani Realty Bandra Reclamation Land Deal: दादरच्या कोहिनूर स्क्वेअरमध्ये MSRDCचे नवे मुख्यालय उभारण्यात येणार आहे. वांद्र्यात अदानीचा मोठा प्रकल्प उभा राहणार आहे. अरबी समुद्रकिनाऱ्यावरील २३ एकर जमीन विकासासाठी खुली केली आहे.
ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (MSRDC) मुख्यालय पुढील आठवड्यात वांद्रे रिक्लेमेशन येथून दादरमधील कोहिनूर स्क्वेअर येथे हलवले जाईल. यामुळे अरबी समुद्राजवळील सुमारे २३ एकर उत्तम जमीन अदानी रिअ‍ॅल्टीद्वारे विकासासाठी उपलब्ध होईल. ही जमीन सध्या कास्टिंग यार्ड आणि एमएसआरडीसी कार्यालयासाठी वापरली जाते.

Mumbai
Development
dadar
adani group
Adani

