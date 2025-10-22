ST Bus: ‘एसटी’ला प्रवाशांची पसंती! हंगामी भाडेवाढ रद्द केल्याने स्थानकांवर गर्दी

मुंबई : यंदाच्या दिवाळी पर्वात एसटी महामंडळाने दरवर्षीची हंगामी भाडेवाढ रद्द केली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सणासुदीच्या काळात प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन मुंबई एसटी प्रशासनाने प्रमुख मार्गावर जादा बसफेऱ्यांचे नियोजन केले आहे. महत्त्वाच्या मार्गावर बस हाऊसफुल्ल धावत असून, बसस्थानक प्रवाशांनी भरलेले आहे..प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी दिवाळीपूर्व व नंतर अहिल्यानगर, सांगली, कोल्हापूर आणि पुणे अशा प्रमुख मार्गावर अतिरिक्त फेऱ्या, विशेष बस सोडण्यात येणार आहेत. चालक-वाहकांना प्रवाशांशी नम्रतेने वागण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. वाहने तांत्रिक तपासणी करूनच मार्गावर धावणार आहेत. पाऊस थांबल्याने आणि वातावरण सुखद झाल्याने फिरायला जाणाऱ्यांची संख्याही वाढल्याने एसटीला अधिक उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे..Mumbai News: ‘कूपर’मध्ये औषधांचा तुटवडा, रुग्णांची गैरसोय!.विशेष लक्ष असलेले मार्गसातारा, सांगली, अहिल्यानगर, पुणे, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर या प्रमुख मार्गावर एसटी प्रशासनाचे विशेष लक्ष असून, सुरक्षित प्रवासाची खात्री देण्यात आली आहे..भाडेवाढ नसल्याने प्रवाशांत समाधानअतिवृष्टीमुळे यंदा तिकीटदर वाढवण्यात आले नसल्याने प्रवाशांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे. महिला प्रवाशांना अर्धे तिकीट देण्याची सवलत कायम असून, त्यामुळे महिला प्रवाशांची संख्या वाढली आहे..Diwali Firecrackers: दिवाळीत फटाके फोडताय, सावधान! अनेक फटाक्यांत विषारी पदार्थांचा समावेश; धक्कादायक अहवाल समोर .सवलतीमुळे महिलांची सर्वाधिक उपस्थितीसरकारने महिलांना ५० टक्के तिकीट सवलत दिल्याने एसटी प्रवासाला महिलांकडून विशेष पसंती मिळत आहे. त्यामुळे खासगी बसधारकांचे प्रवासी कमी झाले आहेत. सुरक्षित प्रवासासाठी महिला एसटीला प्राधान्य देत असल्याचे बोलले जात आहे..यंदा दरवर्षी होणारी भाडेवाढ रद्द करण्यात आली आहे. दिवाळीच्या काळात प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले जात आहे. गर्दीच्या मार्गावर जादा बस सोडण्यात येतील. - अभिजित पाटील, विभाग नियंत्रक, मुंबई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.