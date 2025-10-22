मुंबई

ST Bus: ‘एसटी’ला प्रवाशांची पसंती! हंगामी भाडेवाढ रद्द केल्याने स्थानकांवर गर्दी

MSRTC: एसटी महामंडळाने हंगामी भाडेवाढ रद्द केली आहे. यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ST Bus
ST BusESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : यंदाच्या दिवाळी पर्वात एसटी महामंडळाने दरवर्षीची हंगामी भाडेवाढ रद्द केली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सणासुदीच्या काळात प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन मुंबई एसटी प्रशासनाने प्रमुख मार्गावर जादा बसफेऱ्यांचे नियोजन केले आहे. महत्त्वाच्या मार्गावर बस हाऊसफुल्ल धावत असून, बसस्थानक प्रवाशांनी भरलेले आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
ST
st bus
MSRTC

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com