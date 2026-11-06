Diwali Bonus: एसटी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड; १० हजारांचे सानुग्रह अनुदान, महागाई भत्त्यातही वाढ

मुंबई, : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील सुमारे ८३ हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल. तसेच पात्र कर्मचाऱ्यांना १२ हजार ५०० रुपयांची सण उचल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये दोन टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली असून तो ५८ वरून ६० टक्के करण्यात आला आहे. .परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी आज ही घोषणा केली. एसटी महामंडळातील विविध कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला..वीज कर्मचाऱ्यांना २० हजारमहाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनी, महानिर्मिती, महावितरण आणि महापारेषण या तिन्ही वीज कंपन्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या ८६ हजार कर्मचाऱ्यांना २० हजार रुपयांचा दिवाळी बोनस जाहीर करण्यात आला आहे. महावितरण कंपनीस २०२५-२६ या आर्थिक वर्षामध्ये १,२३४ कोटी रुपये, महानिर्मितीस ४५१ कोटी रुपये, तर महापारेषणला २,४३८ कोटी नफा झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.