ST Bus: दिवाळीत गावी जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! लालपरीच्या जादा फेऱ्या, मुंबई विभागाचा मोठा निर्णय

मुंबई : दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये वाढणारी प्रवासी गर्दी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) मुंबई विभागाने जादा बसफेऱ्यांचे नियोजन केले आहे. मुंबई, परळ, कुर्ला नेहरूनगर, पनवेल आणि उरण आगारांतून राज्यातील विविध भागांसाठी जादा बस सोडण्यात येणार आहेत. दिवाळी हंगामातील ही विशेष वाहतूक १ ते २२ नोव्हेंबरदरम्यान चालविण्याचे नियोजन आहे..दिवाळीच्या काळात एसटीच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होत असल्याने प्रवाशांच्या सोयीबरोबरच उपलब्ध वाहतूक क्षमतेचा जास्तीत जास्त वापर करण्याच्या सूचना आगारांना देण्यात आल्या आहेत. मध्यवर्ती कार्यालयाने मंजूर केलेल्या तसेच मुंबई विभागाने नियोजित केलेल्या जादा फेऱ्या गर्दीनुसार सुरू करण्यात येणार आहेत..नालासोपारा दुर्घटना! पोलिसांनी केला पंचनामा; लिफ्ट नेमकी कशामुळे कोसळली?.मध्यवर्ती कार्यालयाच्या मंजुरीनुसार मुंबईहून तुळजापूर आणि कोल्हापूर, परळहून परळी, कुर्ला नेहरूनगरहून पिंपळगाव रोठा-पारनेर आणि सातारा-कोल्हापूर, पनवेलहून जळगाव-चोपडा व शिडों, तर उरणहून अक्कलकोट आणि सांगोला या मार्गावर जादा वाहतुकीचे नियोजन आहे. याशिवाय मुंबई विभागाकडून परळ-भगवानगड, परळ-शिर्डी, पनवेल-तासगाव, पनवेल/वाशी-कराड आणि पनवेल वाशी-सातारा या मार्गावरही अतिरिक्त फेऱ्या चालविण्यात येणार आहेत..Nalasopara Lift Collapsed: नालासोपाऱ्यात मोठी दुर्घटना! सात मजली इमारतीची लिफ्ट कोसळली, ८ जण गंभीर जखमी; Video Viral.खासगी बससेवांना तात्पुरत्या कालावधीसाठी एसटीच्या तिकिटांपेक्षा दीडपट अधिक भाडे आकारण्यास मुभा आहे. मात्र, सणासुदीच्या काळात खासगी बसचालक तिकिटाच्या तुलनेत भाडे दुप्पट ते तिप्पट आकारतात. पुढील काही दिवसांत प्रवाशांना अशाच जादा दरवाढीस सामोरे जावे लागणार आहे. यावर लगाम लागायला हवा.- प्रसाद पाठक, प्रवासी.एसटीने प्रवास केल्यास अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना १०० टक्के, ज्येष्ठ नागरिकांना व महिलांना ५० टक्के तिकीट दरात सवलत मिळते. तसेच कमी दरात सुरक्षित प्रवास एसटीने करता येतो. खासगी वाहतूकदारांनी केलेली लूट टाळली जाते, त्यामुळे प्रवाशांनी एसटीला पसंती द्यावी.- अभिजित पाटील, विभाग नियंत्रक, मुंबई विभाग.या आहेत जादा बसफेऱ्यामुंबई आगार = मुंबई-तुळजापूरमुंबई आगार= मुंबई-कोल्हापूरपरळ आगार= परळ-परळीकुर्ला आगार= नेहरूनगर- पिंपळगाव रोठा-पारनेरकुर्ला आगार= नेहरूनगर- सातारा-कोल्हापूरपनवेल आगार = जळगाव चौपडापनवेल आगार = पनवेल शिर्डीउरण आगार = उरण/वाशी - अक्कलकोटउरण आगार = उरण-वाशी सांगोलापरळ आगार = परळ-भगवानगडपरळ आगार = परळ-शिर्डीपनवेल आगार = पनवेल-तासगावपनवेल/वाशी आगार = पनवेल/वाशी-कराडपनवेल/वाशी आगार = पनवेल/वाशी-सातारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.