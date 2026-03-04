Shivneri Bus: एसटीची ‘शिवनेरी’ बस आता राज्यभर धावणार! स्लीपर कोचची एंट्री; कुठून कुठे जाणार? प्रताप सरनाईकांनी सांगितली यादी

राज्य परिवहन मंत्री आणि राज्य परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष यांची आधुनिक आणि आरामदायी "शिवनेरी" बस सेवा जी गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेची शान आहे, ती आता संपूर्ण महाराष्ट्रात धावणार आहे. राज्य परिवहन मंत्री आणि राज्य परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी ही घोषणा केली. नवीन तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेल्या २०० व्होल्वो बसेसची खरेदी प्रक्रिया सुरू असल्याचे परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले. .राज्य परिवहन मंत्र्यांच्या ताफ्यात या बसेस समाविष्ट झाल्यानंतर, मुंबई-पुणे, पुणे-कोल्हापूर, नागपूर-चंद्रपूर, नागपूर-अमरावती आणि अकोला या प्रमुख शहरांसह शिवनेरी सेवा सुरू केली जाईल. २००२ मध्ये सुरू झालेली शिवनेरी सेवा, वक्तशीरपणा, सुरक्षित प्रवास आणि उत्कृष्ट बस व्यवस्था यामुळे विशेषतः उच्च-मध्यमवर्गीय प्रवाशांमध्ये लोकप्रिय आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. इतर बस सेवांपेक्षा भाडे थोडे जास्त असले तरी, प्रवाशांकडून सातत्याने मिळत असलेल्या चांगल्या प्रतिसादामुळे ही सेवा स्थापनेपासूनच फायदेशीर ठरत आहे..Mumbai-Goa Highway Accident : होळीच्या सणावर विरजण! 18 वर्षाच्या बहिणीचा भावासमोरच दुर्दैवी अंत; खारेपाटणमधील शेट्ये कुटुंबावर कोसळला दु:खाचा डोंगर.दादर-स्वारगेट, बोरिवली-शिवाजीनगर आणि ठाणे-स्वारगेट सारख्या मार्गांवर धावणाऱ्या पर्यावरणपूरक ई-शिवनेरी बसेसनाही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. नवीन २०० बसेसमध्ये ३० स्लीपर बसेसचा समावेश असेल. सध्या नॉन-एसी स्लीपर सेवेद्वारे सेवा देणाऱ्या मार्गांवर "स्लीपर शिवनेरी" सुरू केल्याने लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांना अधिक आरामदायी आणि आधुनिक प्रवास पर्याय उपलब्ध होईल..परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, शिवनेरी सेवेचा हा विस्तार केवळ बसेसची संख्या वाढवण्याबद्दल नाही तर महाराष्ट्रातील प्रवाशांसाठी सार्वजनिक वाहतुकीची पुनर्परिभाषा करण्याबद्दल आहे. ६५ ते ७५ वयोगटातील महिला प्रवाशांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी बसेसमध्ये भाड्यात ५० टक्के सूट दिली जात आहे, तर ७५ वर्षांवरील नागरिकांसाठी शिवनेरीचा प्रवास पूर्णपणे मोफत आहे..Mumbai Crime: सिद्दिकी हत्येशी बिल्डर लॉबीचा संबंध नाही; मुंबई पोलिसांची उच्च न्यायालयात माहिती, काय आहे प्रकरण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.