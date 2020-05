मुंबई : गेल्या दोन दिवसांपासून मुंबईत मोठ्या संख्यने कोरोना रुग्ण सापडत असून आज नव्या 1411 रुग्णांची भर पडल्याने रुग्णांचा आकडा 22,563 वर पोचला आहे. आज 43 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 800 वर पोचला आहे. आज सापडलेल्या नवीन रुग्णांपैकी 428 रुग्ण गेल्या आठवड्याभरातील आहेत. आज मुंबईतील विविध परिसरात 1411 नवे कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळल्याने रुग्णांची संख्या 22,563 झाली आहे. आज सापडलेल्या एकूण रुग्णांपैकी 983 रुग्ण आज सापडले असून 428 रुग्ण आठवड्याभरापूर्वीचे आहेत. आधी तुमच्याशी गोड गोड बोलतात, मग हळूच घाबरवतात, एकदा तुम्ही घाबरलात की... आज झालेल्या 43 मृत्यूंपैकी 15 मृत्यू हे 6 ते 15 मे दरम्यान झालेले आहेत. तर 32 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. आजच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 29 पुरुष तर 14 महिलांचा समावेश होता. मृत झालेल्या रुग्णांपैकी दोघांचे वय 40 च्या खाली होते. 20 रुग्णांचे वय 60 वर्षा वर होते. तर उर्वरित 21 रुग्ण 40 ते 60 वर्षा दरम्यान होते. मुंबईतील मृतांचा एकूण आकडा 800 झाला आहे. संशयित रुग्णांमध्ये ही वाढ झाली असून आज एकूण 727 नवे संशयित रुग्ण सापडले असून आतापर्यंत 20,881 संशयित रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. कोरोना बाधितांची संख्या वाढत असली तरी या आजारातून बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या ही वाढत आहे. आज 600 रुग्ण बरे झाले असून आज पर्यंत 6,116 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले. multiplication of corona patients observed in mumbai more than 1400 patients detected positive

