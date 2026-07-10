मुंबई

Mumbai News: मुंबईत बेस्ट चालकाचा अजब कारनामा! शेवपुरीसाठी बस थांबवून प्रवाशांचा खोळंबा; जाब विचारणाऱ्यांना चालकाची शिवीगाळ

Mulund BEST Bus Driver: शेवपुरीच्या पार्सलसाठी चालकाने BEST बस रस्त्यातच २० मिनिटे थांबवल्यामुळे वाहतूक ठप्प झाली. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
Mulund BEST Bus Driver

Mulund BEST Bus Driver

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुलुंड पश्चिम रेल्वे स्थानकाजवळील अत्यंत गजबजलेल्या एमजी रोडवर बेस्ट बसचालकाच्या मुजोरीचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. 'शेवपुरी'चे पार्सल घेण्यासाठी चालकाने बस भररस्त्यात २० मिनिटांहून अधिक काळ थांबवून ठेवली, परिणामी परिसरात प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली असून प्रवाशांचा खोळंबा झाला.

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