मुलुंडमध्ये रस्त्याच्या कामावेळी पुन्हा दुर्घटना, लोखंडी पिलर कारवर कोसळला

मुंबईत मुलुंडमध्ये मेट्रोच्या पिलरचा काही भाग कोसळून घडलेली दुर्घटना ताजी असताना आता पुन्हा एक अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मुलुंड गोरेगाव लिंक रोडवर सुरू असलेल्या ब्रिजच्या कामावेळी ही घटना घडलीय. लोखंडी तुकडा थेट फॉर्च्युनर कारवर कोसळला. सुदैवाने यात कोणतीही जिवीतहानी झालेली नाही. मात्र कारचं मोठं नुकसान झालं आहे. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा मुंबईतल्या रस्त्यांची कामे सुरू असलेल्या ठिकाणी सुऱक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे..मुलुंड गोरेगाव लिंक रोडवर ब्रिजचे काम सरू आहे. या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा व्यवस्था नाहीय. ना बॅरिकेड्स लावलेत ना सूचना फलक. मात्र तरीही रस्त्याचं काम सुरू आहे. कंत्राटदारांनी सुरक्षेची खबरदारी न घेतल्यानं धोकादायक स्थितीत रस्त्यावरून वाहतूक सुरूच आहे. यामुळे संबंधित कंत्राटदारावर कारवाईची मागणी केली जात आहे..PM मोदी आणि मॅक्रॉन मुंबईत, प्रमुख रस्ते वाहतुकीसाठी बंद; पर्यायी मार्ग कोणते?.मुलुंडमध्ये मेट्रोच्या पिलरचा काही भाग कोसळून एकाचा मृत्यू झाल्याची घटना गेल्या आठवड्यात घडली. या घटनेनंतर एमएमआरडीएकडून संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई केली गेली. तसंच कंत्राटदार कंपनीला दंडही ठोठावण्यात आलाय. मात्र बांधकामाच्या ठिकाणी कंत्राटदारांकडून होणारा निष्काळजीपणा कधी थांबणार? दुर्घटना घडल्यावरच प्रशासनाला जाग येणार का असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत..मुंबईतील विकासकामांचा बेजबाबदारपणा पुन्हा समोर आलाय. मुलुंड-गोरेगाव लिंक रोडवर सुरू असलेल्या पुलाच्या कामादरम्यान लोखंडी तुकडा थेट फॉर्च्युनर कारवर कोसळलाय. सुदैवाने या कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, पण गाडीचे मोठे नुकसान झालंय. कामाच्या ठिकाणी ना बॅरिकेड्स होते, ना सूचना फलक, ना सुरक्षा रक्षक. तरीही रस्ता सुरू ठेवण्यात आला होता. कंत्राटदारांच्या हलगर्जीपणामुळे नागरिकांचा जीव धोक्यात येत असून कठोर कारवाईची मागणी होत आहे.