Mumbai: मुलुंडमध्ये मोठी दुर्घटना! मेट्रोचा स्लॅब कोसळला; दोघे जखमी, तर अनेकजण अडकल्याची भीती

Mulund Metro Slab Collapsed: मुंबईतील मुलुंड येथे एलबीएस मार्गावर मेट्रोचा स्लॅब कोसळून मोठी दुर्घटना झाल्याची घटना घडली आहे. यामध्ये अनेकजण अडकल्याची शक्यता आहे.
मुंबई : मुलुंडमध्ये मेट्रोचा स्लॅब कोसळून दोन ते तीन वाहनं त्याखाली अडकले आहेत. या घटनेत काही जण जखमी झाल्याची माहिती समोर आलीय. रिक्षासह दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांवर मेट्रोचा स्लॅब कोसळलाय. घटनास्थळी भीषण अशी दृश्ये समोर आली आहेत. रिक्षात चालक असून तो अडकून पडला आहे. त्याला काढण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. स्थानिकांनी काही नागरिकांना बाहेर काढलं. मात्र मेट्रोच्या स्लॅबचा भाग उचलणं शक्य नसल्यानं बचावकार्यात अडथळा येत आहे.

