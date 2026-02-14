Mumbai: मुलुंडमध्ये मोठी दुर्घटना! मेट्रोचा स्लॅब कोसळला; दोघे जखमी, तर अनेकजण अडकल्याची भीती

मुंबई : मुलुंडमध्ये मेट्रोचा स्लॅब कोसळून दोन ते तीन वाहनं त्याखाली अडकले आहेत. या घटनेत काही जण जखमी झाल्याची माहिती समोर आलीय. रिक्षासह दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांवर मेट्रोचा स्लॅब कोसळलाय. घटनास्थळी भीषण अशी दृश्ये समोर आली आहेत. रिक्षात चालक असून तो अडकून पडला आहे. त्याला काढण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. स्थानिकांनी काही नागरिकांना बाहेर काढलं. मात्र मेट्रोच्या स्लॅबचा भाग उचलणं शक्य नसल्यानं बचावकार्यात अडथळा येत आहे..अग्निशमन दल आणि बचावपथकाकडून बचावकार्य सुरू करण्यात आलं आहे. तीन ते चार जण जखमी झाले आहेत. बचावपथकाने ढिगाऱ्याखालीून काही जणांना बाहेर काढलं आहे. त्यांना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. दुर्घटनेनंतर परिसरात स्थानिकांनी मोठी गर्दी केली होती. यामुळे काही काळ वाहतूक कोंडीही झाली होती. मेट्रोच्या पिलरचं बांधकाम सुरू असताना त्याठिकीणी सूचना फलक नसल्याची तक्रार वाहनचालकांनी केलीय. तंसच मेट्रोच्या कामाच्या दर्जावरही आता प्रश्न उपस्थित होत आहे..Mumbai Local: महाशिवरात्रीनिमित्त शिवमंदिरात जायचा प्लॅन करताय? लोकल वेळापत्रक पहाच, 'या' मार्गावर विशेष ब्लॉक .प्राथमिक माहितीनुसार, दुर्घटना घडल्यानंतर बचावकार्य सुरू झालंय. आता निकृष्ट बांधकामाला जबाबदार कोण ? अधिकारी कोण? त्या कामाचा दर्जा तपासला आहे का? हे प्रश्न उपस्थित होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.