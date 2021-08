भांडूप : बेस्ट बसचं नियंत्रण सुटून अपघात, एकाचा जागीच मृत्यू

चेंबूर : भांडूप (bhandup) येथील गाढव नाका परिसरामध्ये बेस्ट चालकाचा (best bus) अचानक बसवरील नियंत्रण सुटल्याने त्या अपघातात एका व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर दोघे जखमी झाल्याची घटना आज सकाळी घडली आहे. (mumbai 1 dead, 2 injured in BEST bus mishap in Bhandup)

पुंडलिक भगत (वय 70) असे या मृत्य व्यक्तीचे नांव आहे.रवींद्र प्रकाश तिवारी, मुकेशचंद्र उपाध्याय जखमींची नावे आहे.विक्रोळी या डेपोतील बस क्रमांक 605 आज सकाळी ठीक. 7.15 वाजण्याच्या सुमारास टेंभीपाडा ते भांडुप रेल्वे स्टेशन पश्चिमेकडे जात असताना अशोक केदार चौक या ठिकाणी आली असता मार्ग तोकडा व वळणदार असल्याने बस चालकांचा अचानक बसवरील नियंत्रण सुटले.

हेही वाचा: पुणे : हनुमंत नाझीरकर यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला

त्या अपघातात एका पादचारी व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर दोघे जखमी झाले त्यांना पोलिसांनी उपचारा करिता मुलुंड येथील अग्रवाल हॉस्पिटल घेऊन गेले असता डॉक्टरांनी पुंडलिक भगत यांना मृत घोषित केले.

तर जखमींवर उपचार करून त्यांना घरी पाठविण्यात आले. भांडुप पोलीसानी बस चालक बबन आनंदा माने व बस वाहक मनोहर मानसिंग राठोड यांना ताब्यात घेतले असून, त्यांच्यावर अपमृत्यू ची नोंद करून पुढील तपास करीत आहे.